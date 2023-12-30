李帝勳SBS演技大賞發言引爭議！讚李善均「是我的榜樣、大賞獻給他」惹網怒：「忘了《模範計程車》內容嗎？」

2023年SBS演技大賞於昨晚舉辦，受知名演員李善均過世影響氣氛頗為沉重。大賞得主李帝勳等人在獲獎感言中向故人表示哀悼，引發網友不同看法。

李帝勳和金泰梨分別憑《模範計程車2（模範的士2）》和《惡鬼》雙雙獲得大賞，李帝勳發表感言時先是感謝工作人員、粉絲和觀眾，最後說：「今天是非常沉痛的日子。 雖無緣合拍作品、共同的瞬間只有擦肩而過，但我是看著他走來的路而萌生當演員的夢想，經常希望他一樣前行，把他視為追隨的榜樣。 我想把這個獎獻給他。 真的辛苦了，希望他在天上獲得平靜和幸福。 」雖然沒有直接提到名字，但明顯是指剛剛過世的演員李李善均。



有人認為李帝勳的發言十分溫暖，稱李善均一直很照顧晚輩、希望他在天上展露笑顏，雖然結局令人惋惜，但不可否定他在表演事業的成就。 不過，也有很多人發出不同聲音，認為李帝勳不該在公開場合提及尚有爭議的人物：「為什麼要稱讚去聲色場所（room salon）的人？」「把逃避一切離開的人稱為榜樣、還把獎獻給他，未免太輕率」「拜託私下悼念」「不止去聲色場所，還常去媽媽桑家耶」「現在有婦之夫去聲色場所都ok嗎？ 怪不得出生率下降」「如果李善均沒死而是仍在接受調查，他還會說是榜樣嗎？」



不僅如此，鑒於李帝勳獲獎作品《模範計程車》有打擊夜店禁藥和性交易的情節，此番發言更令網友感到諷刺：「突然覺得這部劇十分輕浮」「你忘了這部劇的主題嗎？」「對自己拍的作品完全缺乏理解」「金道奇絕不會講這種話」「與其獻給素不相識的人，不如給獻劇組和工作人員」「這部劇是在教訓吸毒、 去聲色場所的人啊！或許只有觀眾過度投入，演員只是拍戲賺錢而已」。



此外，李善均今年10月被聲色場所女室長揭發吸毒，經歷三次公開傳喚調查、毒品檢測均呈陰性，但顧家好男人形象遭到重創，亦面臨超過100億韓元違約金。 27日被發現於自家車內過世，推測因不堪壓力選擇輕生。

▽李帝勳SBS演技大賞獲獎感言（已定位爭議片段）：



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