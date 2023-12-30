李帝勋SBS演技大赏发言引争议！赞李善均「是我的榜样、大赏献给他」惹网怒：「忘了《模范计程车》内容吗？」

2023年SBS演技大赏於昨晚举办，受知名演员李善均过世影响气氛颇为沉重。大赏得主李帝勋等人在获奖感言中向故人表示哀悼，引发网友不同看法。

李帝勋和金泰梨分别凭《模范计程车2（模范的士2）》和《恶鬼》双双获得大赏，李帝勋发表感言时先是感谢工作人员、粉丝和观众，最后说：「今天是非常沉痛的日子。 虽无缘合拍作品、共同的瞬间只有擦肩而过，但我是看著他走来的路而萌生当演员的梦想，经常希望他一样前行，把他视为追随的榜样。 我想把这个奖献给他。 真的辛苦了，希望他在天上获得平静和幸福。 」虽然没有直接提到名字，但明显是指刚刚过世的演员李李善均。



有人认为李帝勋的发言十分温暖，称李善均一直很照顾晚辈、希望他在天上展露笑颜，虽然结局令人惋惜，但不可否定他在表演事业的成就。 不过，也有很多人发出不同声音，认为李帝勋不该在公开场合提及尚有争议的人物：「为什么要称赞去声色场所（room salon）的人？」「把逃避一切离开的人称为榜样、还把奖献给他，未免太轻率」「拜托私下悼念」「不止去声色场所，还常去妈妈桑家耶」「现在有妇之夫去声色场所都ok吗？ 怪不得出生率下降」「如果李善均没死而是仍在接受调查，他还会说是榜样吗？」



不仅如此，鉴於李帝勋获奖作品《模范计程车》有打击夜店禁药和性交易的情节，此番发言更令网友感到讽刺：「突然觉得这部剧十分轻浮」「你忘了这部剧的主题吗？」「对自己拍的作品完全缺乏理解」「金道奇绝不会讲这种话」「与其献给素不相识的人，不如给献剧组和工作人员」「这部剧是在教训吸毒、 去声色场所的人啊！或许只有观众过度投入，演员只是拍戏赚钱而已」。



此外，李善均今年10月被声色场所女室长揭发吸毒，经历三次公开传唤调查、毒品检测均呈阴性，但顾家好男人形象遭到重创，亦面临超过100亿韩元违约金。 27日被发现於自家车内过世，推测因不堪压力选择轻生。

▽李帝勋SBS演技大赏获奖感言（已定位争议片段）：



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