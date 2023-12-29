真的要練到86kg啊？！BTS防彈少年團訓練所趣事：問「誰還要再吃一點」時總是第一個站出來

ARMY們千萬不要擔心防彈少年團成員V會在軍隊裡吃不飽，他絕對不會虧待自己！

近日韓網上傳出正在軍隊服役中的V在訓練所裡被叫「好好吃飯的訓練兵」的消息，引發了很多粉絲和網友的關注。網友A某爆料自己的朋友是陸軍訓練所的營養師，他稱：「朋友說V每天都會問『可不可以再吃一點』，且每次問『還有沒有要吃的人』的時候，他都是第一個站出來。 」另一位網友B某也在網上爆料表示：「他真的吃很香。 」得知V在軍隊裡適應得很不錯的粉絲們也稍稍安了心。



V在入伍前的某次Weverse直播中曾透露入伍之後會好好鍛鍊體能，「我一定要養得健健康康，結結實實的，哪怕一次開10場演唱會也不會累，和別人碰到肩膀的時候也絕對不會輸。 我現在瘦到了62kg，一定會練到86kg的。 」表達了自己制定的軍隊體能目標。

看到網友們的爆料，粉絲們也終於相信V有在好好實現自己的目標，紛紛表示：「在外面吃飯就很香，沒想到入伍了吃得更香了」、「要吃得飽飽的才有力氣訓練啊」、「現在終於安心了」、「希望有更多的目擊談曝光出來」等。

此外，12月11日V和同團隊友RM一起作為陸軍現役入伍，他將於2025年6月退伍。



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