華麗落幕，懦夫變勇夫的《少年時代》你看了嗎！任時完、李施優與李先彬演出青春本色！

日前剛播畢的《少年時代》受到廣大觀眾們的喜愛以及好評，而導演與眾演員們也公開了手寫的訊息祝福問候，並對觀眾們的喜愛表達感謝之意。

《少年時代》劇情描述在1989年代，一個天天被欺負被爆打的高中生秉泰（任時完飾），人生目標只希望有一天能夠不再被打，因為父親欠債的關係從溫陽搬家到扶餘，因被誤認為地方角頭白虎，開啟了他學生生涯的另一篇章……短短10集的長度，任時完從膽小懦弱演到稱霸全場，完成了復仇之路，也讓觀眾們感到相當痛快。



《少年時代》自11月24日開播以來，連續五週在Coupang Play獲得人氣作品排行第一名，並且有著4.5顆星的高度評價，也是Naver最常被搜尋的電視劇中排行第一名，片中的精彩片段也在YT上擁有高人氣高點閱率，任時完也榮登12月的演員品牌評價第一名。《少年時代》中的角色們個性十足，故事內容也很新穎，更是帶有綜藝感，甚至連劇中的忠清道方言都引起了觀眾們的模仿與討論。



由Idol出身轉戰演員的任時完，無論大小螢幕都演出過各種戲路，長相乖乖牌模範生的他首度挑戰搞笑題材，得到許多觀眾們的稱讚與肯定，甚至相當驚訝他毫無偶包的表現，不管是被爆打還是自己爆哭，或是梳了油頭跳著誇張的舞蹈，總是令人發笑。加上身邊趣味的同學們，以及青梅竹馬的黑蜘蛛李先彬，牙山白虎李施優等，都讓這部作品顯得相當豐富。



一個每天被欺負到不敢再去上學的LOSER，在一次偶然的機會下被誤認為牙山白虎，展開了另一面的人生。但好景不常，真正的白虎現身後，又將他打入地獄中。幾乎已經失去求生意志的他，又是因為什麼樣的契機而決心轉變？超勵志的訓練過程以及光榮復仇之路，大家一定要看一下任時完的精采表演！



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