Lisa新歌偷偷放闪？圣诞翻唱MV惊现绯闻男友LV三公子，携爱犬驻巴黎数月疑似已同居

BLACKPINK人气成员Lisa昨日在个人YT频道PO出翻唱布兰妮（Britney Spears）的歌曲《My Only Wish》，未到一天已突破200万观看。 有眼尖网友发现，其中一闪而过的海边画面似乎是和传尝男友LV三公子同框？

Lisa於25日圣诞节当天通过自己的YT频道「Lilifilm Official」分享这只翻唱MV，留言说是献给BLINKS的圣诞礼物。 MV仿佛个人VLOG一样展示了Lisa享受假期的模样，从头到尾只有Lisa一人出镜，唯独一个画面是一男一女两人在水边依偎而坐。



有网友截图调亮画面观察，发现男方侧脸竟与Lisa的绯闻男友、LV集团三公子十分相似。



Lisa与LV三公子多次爆出恋情但始终没有正面回应，不过近两个月几乎都停留在法国，似乎感情十分稳定。 有网友爆料Lisa於11月初搭LV三公子私人专机飞往巴黎为其庆生，21日出席白金汉宫晚宴后其他3名成员返回韩国，只有Lisa独自飞回法国。



11月底再次被网友拍到与三公子同场在巴黎看球赛，更新IG限时动态也不避讳人在法国，就连饲养的杜宾犬也已送到巴黎，令不少网友猜测两人已进入同居状态。



此外，Lisa於2016年作为BLACKPINK成员出道，目前与YG娱乐合约已结束，只续签了团体合约。 IG关注人数在25日突破一亿。



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