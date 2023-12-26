RIIZE承汉「昔日同窗」发长文惋惜：希望大家能够客观地看待他！引韩网友群嘲后秒删：其实你是SM工作人员吧

男团RIIZE中暂停活动的成员承汉的同学凌晨发长文，但很快因留言人数过多而删除了原文。

该网友自称是承汉的同学，也是从承汉还是练习生开始就一直关注他的朋友。 他写道：「考虑了很久到底什么时候该写，比起事情爆发后大家一片混乱恶时候，我更希望是在大家能够以客观的视线去看待这件事情的时候再来发言，所以我选择了现在。 相不相信这些内容是网友的自由，愿意相信的就相信，不愿意相信也没关系。 」



「学生时期的承汉是个和同学相处愉快，会主动与内向的同学说话、踏踏实实的人。 对待成年人时他也落落大方，老师也很喜欢他。 明明每天练习到深夜会很累，可是他还是会和朋友们去踢球，充满了活力和亲和力，不论性别，所有人都很喜欢和承汉做朋友。 因为每天放学后都要去练习，和同学们相处的时间比起同龄要少，可是他依旧和大家相处得很好，无聊的时候还会帮同学们画人物像，是个非常纯真的人。 看到今年承汉爆出的那些行为，作为朋友的我也觉得出道在即，他应该更加小心谨慎才对。 造谣者的故意传播，誓将年轻的他拉入谷底的恶意行为让我觉得很遗憾。 因为某个时期的草率行为使得过去那样（在我看来很）端正的承汉的性格、行为都被否定掉，真的令我很难过。 我知道他是如何度过长久的练习生生活的，（就因为这件事情）他的努力一夜报废，事情发生后我心里一直很难过。 我坚信我认识的承汉绝对会认真反省自己之前的草率行为，他是个有思想，懂得照顾身边人的人，虽然事情已经过去了一段时间，但我还是担心他受到了伤害，一直不敢问候他。 最后我想说，今年发生的事情，该由大家自己判断，我并不强求大家要如何看待他，只是希望大家看待他的视线不要那么偏颇。 」

作为刚出道的新人，承汉就被挖出抽烟，喝酒，谈恋爱，甚至就连亲密床照都有。 不仅如此，他还私下开直播，贬低同行，引爆粉丝和网友不满，最终SM和他本人做出了无限期中断活动的决定。



自称是承汉同学所写的长文曝光后即可引发了网友的关注，大家留言称：「居然敢发到PANN上来，其实你是SM的工作人员吧」、「危机公关组深夜加班也是辛苦了」、「散播照片的人有问题，但承汉本人也有问题啊」、「很好奇他如果真的复出的话，大家又会怎么想」、「 都不敢公开自己身份的人我们为什么要相信你，比起你我更相信那些实实在在的照片证据」等。

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