《2023 MBC歌謠大祭典》不是跟潤娥！派出兩位帥氣主持SHINee珉豪、NU'EST黃旼炫準備了男男特別舞台～

【內文附上完整的偶像團體歌手出演陣容】越來越期待這一場跨年歌謠盛典了～！！！

今日最新消息，年末直播的《2023 MBC歌謠大祭典》公開了SHINee崔珉豪、NU'EST黃旼炫將呈現特別MC（主持人）的舞台。



當晚主持人是由少女時代林潤娥、SHINee崔珉豪、NU'EST黃旼炫三人擔任，在12月31日陪大家一起跨年！而兩位男主持人也將呈現令人驚喜的特別舞台，讓粉絲們相當期待。



兩位出道多年且舞台經驗豐富的偶像前輩，只要站在一起就自然會吸引目光的完美視覺效果，會以什麼樣的舞台吸引觀眾？也讓人非常好奇！



此外，《2023 MBC歌謠大祭典》以「夢想」為主題，出席的偶像團體歌手陣容有&TEAM、(G)I-DLE、2AM、aespa、ATBO、ATEEZ、NU'EST白虎、BEBE、BOYNEXTDOOR、CRAVITY、DAY6、 ENHYPEN、FANTASY BOYS、fromis_9、少女時代孝淵、ITZY、IVE、LUCY、NCT 127、NCT Dream、NCT U、NiziU、NMIXX、RIIZE、SHINee、STAYC、Stray Kids、ZEROBASEONE(ZB1)、權恩妃、Dynamic Duo、THE BOYZ、永卓、ONE TOP、尹尚、李泳知、李笛、張民好、JuJu Secret、Kep1er、Paul Kim等藝人在2023年的最後一晚帶來精彩豐富的表演。

《2023 MBC歌謠大祭典》將於12月31日晚上8點30分播出。

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