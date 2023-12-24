確定離開YG！BLACKPINK Jennie 成立個人廠牌 「ODDATELIER」，官網立馬癱瘓

超人氣女團 BLACKPINK 在本月初確定與 YG 娛樂續約團體約，不過個人合約遲遲沒有下文。

22日，據韓媒 newsis 報導，BLACKPINK 成員 Jennie 在上個月成立個人廠牌 「ODDATELIER」。



「ODDATELIER」在網站上介紹說：「這是以創造新東西，以與眾不同或預期的方式來吸引人們注意的空間。」還提到是今年11月才創立的，網站還因為訪問者暴增而處於癱瘓狀態。此外，還公開兩版宣傳照，有著 Jennie 穿著西裝展現幹練的樣貌，還有她穿著小洋裝展現溫柔的樣子。



the founder of ODDATELIER; artist JENNIE pic.twitter.com/fpkgq7nvIJ — gi (@jennieaceitgirl) December 23, 2023

消息一公開也在韓網引發熱烈討論，網友：「天啊！居然成立個人廠牌」、「成員的個人合約果然分開了啊」，「這是離開YG了嗎」、「名字取得很好聽，照片也拍得好漂亮啊」、「好期待啊」、「我會永遠支持 Jennie 」、「如果還能同時展開美妝業務的話，肯定超級大發」、「Fighting」，「期待SOLO回歸還有綜藝」等等。

Jennie 在2018年11月發行第一張 SOLO 單曲《SOLO》，今年10月公開特別單曲《You & Me》，昨日她還公開翻唱《눈 (Snow)》的影片。近期綜藝《公寓404》還作為固定成員，節目預計在明年播出，期待 Jennie 明年更多活動啊！



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