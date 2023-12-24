确定离开YG！BLACKPINK Jennie 成立个人厂牌 「ODDATELIER」，官网立马瘫痪

超人气女团 BLACKPINK 在本月初确定与 YG 娱乐续约团体约，不过个人合约迟迟没有下文。

22日，据韩媒 newsis 报导，BLACKPINK 成员 Jennie 在上个月成立个人厂牌 「ODDATELIER」。



「ODDATELIER」在网站上介绍说：「这是以创造新东西，以与众不同或预期的方式来吸引人们注意的空间。」还提到是今年11月才创立的，网站还因为访问者暴增而处於瘫痪状态。此外，还公开两版宣传照，有著 Jennie 穿著西装展现干练的样貌，还有她穿著小洋装展现温柔的样子。



the founder of ODDATELIER; artist JENNIE pic.twitter.com/fpkgq7nvIJ — gi (@jennieaceitgirl) December 23, 2023

消息一公开也在韩网引发热烈讨论，网友：「天啊！居然成立个人厂牌」、「成员的个人合约果然分开了啊」，「这是离开YG了吗」、「名字取得很好听，照片也拍得好漂亮啊」、「好期待啊」、「我会永远支持 Jennie 」、「如果还能同时展开美妆业务的话，肯定超级大发」、「Fighting」，「期待SOLO回归还有综艺」等等。

Jennie 在2018年11月发行第一张 SOLO 单曲《SOLO》，今年10月公开特别单曲《You & Me》，昨日她还公开翻唱《눈 (Snow)》的影片。近期综艺《公寓404》还作为固定成员，节目预计在明年播出，期待 Jennie 明年更多活动啊！



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