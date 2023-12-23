厲旭來台邀粉絲共度聖誕節！難忘台灣美食透露這次「要吃的菜都已經寫下來了〜」心願必定達成

Super Junior成員厲旭於12月23日晚間將於台北兒童新樂園與台灣粉絲們共同提前度過聖誕佳節，稍早也先行與媒體見面，現場表露出相當興奮的心情。

今年5月曾來台為觀光公社代言韓國旅遊，厲旭直呼今天天氣也變得太冷了，更說他來台灣這麼多次，今天應該是他感到天氣最冷的一次。厲旭也提到自己一直想跟ELF一起度過聖誕佳節，今日有這樣的機會讓他感到很興奮，也將在現場為大家演唱他的新歌。





厲旭對於台灣美食更是如數家珍，他說最愛的美食幾乎從沒改變過，就是鼎泰豐、KIKI餐廳、芒果冰還有珍珠奶茶，他還特別用中文說「我喜歡珍珠奶茶」，也記得上次曾喝到的台灣啤酒口感超棒。上一次來台因行程緊迫無法讓他盡情的吃，所以這次他已經把握時間先把想要點的菜都寫下來了，一定能夠達成美食心願。





雖然在台灣，聖誕節常流行交換禮物，不過厲旭說SJ已經認識太多年了，沒有這樣的習慣，但有提到最近從神童那裡收到了一台迷你小相機，因為神童知道他愛拍Vlog，不過今日卻忘了帶來台灣有些可惜。不過提到自己曾收到最難忘的聖誕禮物，是一個高3公尺的長頸鹿娃娃，厲旭提到娃娃還放在自己家中，但是因為高度超過了天花板，所以長頸鹿必須低著頭。





提到上次銀赫為他的新歌《什麼都不做也沒關係》送來的一台「空殼咖啡車」，厲旭笑說銀赫像是天使一樣，真的太聽話了，還真的什麼都不做，讓他啼笑皆非，所以下一次他也會奉還「只送咖啡沒有車」，而且他還提到銀赫不喝咖啡所以只送咖啡，更仔細地說「也不用期待有冰巧克力之類的飲料喔」，表示也會送上同等對待。





明年1月厲旭也將隨Super Junior來台進行合體見面會，不過他也希望明年有更多機會多多來台，無論是個人或團體都好，也期待自己主演的音樂劇也能來台演出，也會持續發行新曲，希望時常有機會能與ELF們見面。



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