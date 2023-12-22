被打到父母都心痛！《少年時代》李先彬助任時完「做別人做不到的事」從眼神蛻變成強者力抗白虎！（EP.7 – 8）

[有雷]任時完在《少年時代》中真的太犧牲了！除了演技備受肯定以外，每一集都看他被別人往死裡打，實在令人感到心疼。終於在這次他下定決心改變！李先彬也幫了他一把，改變後的任時完，能不能給白虎當頭棒喝？

以下為防雷線



秉泰（任時完飾）又成為弱者中的弱者，被白虎（李施優飾）呼來喚去踩在腳下，黑蜘蛛智英（李先彬飾）看不下去，跑去找白虎嗆聲，還冷不防打了白虎眼睛一拳，讓白虎懷恨在心。秉泰跪在白虎面前說自己打算退選學生會長，而全力支持白虎參選，不過兩人去找校內行政老師時，老師覺得兩位候選人比較精彩，建議都保留一起競選比較好，白虎胸有成竹，覺得誰參選都無所謂。



白虎生日在即，跟班們又要求秉泰生出10萬元來給白虎慶生，白虎拉著朋友們一起努力打工，好不容易湊齊了8萬多，剩下的還靠著把紫蘇葉扛到其他地區去賣，終於達到10萬元目標。沒想到在回家的路上，秉泰遇見了善花，善花望著櫥窗內的SONY隨身聽，苦苦哀求秉泰借她2萬元……



秉泰竟願意冒著被痛扁的風險出借了2萬元…在白虎生日派對上，秉泰不請自來，眼睜睜看著善花把那台隨身聽送給白虎當作生日禮物，還重新表演了一次朴南正的經典舞蹈，但是善花看他的眼神已經完全不一樣了，他終於徹底心碎了。善花認為只要跟白虎在一起，就能證明自己是最美的。



隔日的學生會長選舉，秉泰竟然奇蹟似的當選了！當然這也換來他與朋友們再度被毒打，這次更嚴重是打到進了醫院。校方雖然帶了白虎與母親來到醫院道歉，但秉泰知道一切都不會有改變，只能躺在床上大哭，甚至白虎還叫其他人檢舉秉泰父親所開設的舞蹈班非法營運。智英告訴秉泰，他必須做些其他人做不到的事情，才可能與白虎抗衡。秉泰出院後下定決心改變自己。



智英把秉泰送到製作木炭的地方，從砍柴劈柴到燒成木炭，秉泰成為現場苦力，他咬著牙苦撐一個月，從眼神開始變得兇狠，遇見流氓時眼神再也不閃躲，反射動作也更快速，身體變得更強壯，秉泰從此開始能夠對抗白虎了嗎？期待復仇之日。



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