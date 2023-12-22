Netflix 懸疑驚悚劇《京城怪物》今日上線！朴敘俊＆韓韶禧情侶畫報公開，網友讚：「好配、好有CP感」

由朴敘俊和韓韶禧 Netflix 新劇《京城怪物》終於在今日（22日）可以看到啦！

該劇是一部怪物驚悚劇，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，引出對人類尊嚴和本質的思考。

Netflix 今日也公開最新海報，朴敘俊和韓韶禧在燦爛的櫻花葉間，臉龐帶著悽慘的搏鬥痕跡，到底發生什麼事呢？雖然兩人第一次見面是用槍和刀瞄準對方，但隨著朝同一個目標奔跑，也開始互相產生好奇心。與隱藏在甕城醫院深處的祕密和比怪物更像怪物的人對抗，他們將逐漸成爲彼此不可或缺的存在。



Netflix 還公開朴敘俊和韓韶禧一起拍攝的畫報，這組合真的好養眼！採訪中被問到泰尚和采玉的關係？朴敘俊表示兩人開始像仇人一樣，但隨著誤會逐漸解開，相互產生認同感和憐憫感，感情逐漸積累起來。韓韶禧也說：「見到泰尚後，剛開始不知道能不能相信這個人，漸漸產生認同感。（泰尚）雖然過著與采玉完全不同的人生，但感覺是像在照鏡子一樣的人物。」



談到對方的演技，韓韶禧說朴敘俊在拍攝現場真的就是泰尚，讓她作為采玉能很好地集中精力，朴敘俊也說得到很多靈感，多虧了他們才能產生很好的合作效應。讓人更加期待兩人的合作呢！



而《京城怪物》由《金牌救援：Stove League》鄭棟允導演執導，《浪漫醫生金師傅》系列姜銀璟編劇執筆。第一部前七集於2023年12月22日上線，第二部最後三集則在2024年1月5日上線。

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