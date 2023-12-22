《焦急的羅曼史》Secret宋枝恩認愛♥ 對象是知名身障YouTuber，大方放閃「是一見鍾情」

曾經是人氣二代女團Secret成員，往演員發展和成勳共同演出《焦急的羅曼史》大受歡迎，宋枝恩昨（21）日認愛知名YouTuber朴維（박위音譯，Park We）。

宋枝恩在個人IG發文，先向粉絲噓寒問暖，接著甜蜜說著：「要介紹在聖誕節前夕，像禮物一樣來到我生命的珍貴之人，是深愛的戀人，想和長時間支持且關注宋枝恩這個人的各位，分享我戀愛的消息。」並且希望大家能支持他們、關注他們，新的一年也會透過YouTube頻道WERACLE和大家多多見面。



宋枝恩直接發布了多張與男友的合照，所說的YouTube頻道WERACLE就是男友朴維所經營，目前擁58.5萬訂閱人數。朴維是身障人士，曾意外墜樓導致全身癱瘓，但奇蹟的撐過來後目前是半身癱瘓，會在YouTube分享日常、還有系列企劃影片是載人一程和乘客交流，乘客曾有諧星趙惠蓮、音樂劇演員兼綜藝常客的金浩英，最新乘客就是女友宋枝恩。



▼朴維IG亦發文，透露自去年冬天受褥瘡之苦，後來遇到了「像大禮物般的人，內心柔軟卻堅定」，正是指宋枝恩。



WERACLE最新影片，朴維載了宋枝恩前往出席活動，一開始宋枝恩忍不住說很尷尬，漸漸的聊開，透露是教會的朋友介紹了朴維，在閱讀朴維的自傳後大受感動，後來兩人在教友聚會上初見面便互有好感，完全是一見鍾情。除了戀愛過程，朴維也訪問了宋枝恩在Secret當愛豆的時期的辛苦程度，不時唱Secret的歌炒熱氣氛，雙方互動很有趣。



無論是宋枝恩還是朴維的IG、YouTube影片，都湧入許多網友祝福，影片甚至不到10小時就衝破135萬觀看次數，相當驚人。

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