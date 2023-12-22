《焦急的罗曼史》Secret宋枝恩认爱♥ 对象是知名身障YouTuber，大方放闪「是一见钟情」

曾经是人气二代女团Secret成员，往演员发展和成勋共同演出《焦急的罗曼史》大受欢迎，宋枝恩昨（21）日认爱知名YouTuber朴维（박위音译，Park We）。

宋枝恩在个人IG发文，先向粉丝嘘寒问暖，接著甜蜜说著：「要介绍在圣诞节前夕，像礼物一样来到我生命的珍贵之人，是深爱的恋人，想和长时间支持且关注宋枝恩这个人的各位，分享我恋爱的消息。」并且希望大家能支持他们、关注他们，新的一年也会透过YouTube频道WERACLE和大家多多见面。



宋枝恩直接发布了多张与男友的合照，所说的YouTube频道WERACLE就是男友朴维所经营，目前拥58.5万订阅人数。朴维是身障人士，曾意外坠楼导致全身瘫痪，但奇迹的撑过来后目前是半身瘫痪，会在YouTube分享日常、还有系列企划影片是载人一程和乘客交流，乘客曾有谐星赵惠莲、音乐剧演员兼综艺常客的金浩英，最新乘客就是女友宋枝恩。



▼朴维IG亦发文，透露自去年冬天受褥疮之苦，后来遇到了「像大礼物般的人，内心柔软却坚定」，正是指宋枝恩。



WERACLE最新影片，朴维载了宋枝恩前往出席活动，一开始宋枝恩忍不住说很尴尬，渐渐的聊开，透露是教会的朋友介绍了朴维，在阅读朴维的自传后大受感动，后来两人在教友聚会上初见面便互有好感，完全是一见钟情。除了恋爱过程，朴维也访问了宋枝恩在Secret当爱豆的时期的辛苦程度，不时唱Secret的歌炒热气氛，双方互动很有趣。



无论是宋枝恩还是朴维的IG、YouTube影片，都涌入许多网友祝福，影片甚至不到10小时就冲破135万观看次数，相当惊人。

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