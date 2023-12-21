《驚六》Key聽寫泰民〈Guilty〉壓力山大，和昌珉語出驚人「藝人每天裝模作樣」

16日播出的《驚人的星期六》邀來近期即將回歸的出道20年東方神起（瑜鹵允浩、最強昌珉）作客，《驚六》班底和出題題目對他們都不陌生，不過倒難倒了班底Key。

東方神起加上班底少女時代太妍、SHINee Key，四人都是SM家族，就連一開始的聽寫題目也出SM出品的，是SHINee泰民近期超熱門的solo曲〈Guilty〉，看似對東方神起很友善，不過卻讓Key壓力山大，因為是泰民是Key隊友啊！Key還和泰民Challenge〈Guilty〉了。



遇過這種「猜隊友solo曲」窘境的允浩，相當輕鬆隔岸觀火，還落井下石「答錯就是有罪（Guilty），昌珉也跟進，撇清雖然泰民是親愛的後輩但自己「總是遠觀」。

Key一直是《驚六》的聽寫模範生，結果首次〈Guilty〉聽寫就大皺眉頭，還不斷替自己解釋，最後輸給P.O臉都綠了。他在回答區戰戰兢兢時，還是垂死掙扎說著：「泰民應該也猜不中我的歌。」最後被噴了滿臉爆米花，還被Boom繼續搧風點火：「泰民最喜歡的成員第一名就選Key。」



Key到底有沒有聽寫成功泰民的〈Guilty〉呢？這邊就不爆雷了……

此集還有個令人噴笑的內容是，點心遊戲某題提示是「藝人每天會做的事」，已經拿到甜食在享用的Key默默說了句「裝模作樣」，旁邊的P.O馬上打小報告讓Key很糗，而昌珉一臉真摯的回答「說謊」也很搞笑，兩位是想鬧事嗎XD？



▼相關影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞