【多圖】《我的Happy Ending》製作發佈會！張娜拉＆孫浩俊時隔6年再合作，二度飾演夫妻！

（封面圖源：TVDaily、TV朝鮮《我的Happy Ending》）
今日（21日）下午，TV朝鮮 《我的Happy Ending》在首爾上岩洞舉行製作發佈會。
當天，趙秀沅導演、張娜拉、孫浩俊、蘇怡賢、李基澤、金弘波和朴呼山出席活動。
孫浩俊、張娜拉、蘇怡賢、李基澤（圖源：TVDaily）孫浩俊、張娜拉、金弘波、朴呼山、蘇怡賢、李基澤（圖源：TVDaily）
▼張娜拉
張娜拉（圖源：TVDaily） 張娜拉（圖源：TVDaily）
▼孫浩俊
孫浩俊（圖源：TVDaily） 孫浩俊（圖源：TVDaily）
▼蘇怡賢
蘇怡賢（圖源：TVDaily） 蘇怡賢（圖源：TVDaily）
▼李基澤
李基澤（圖源：TVDaily） 李基澤（圖源：TVDaily）
▼張娜拉、孫浩俊、蘇怡賢
張娜拉、孫浩俊、蘇怡賢（圖源：TVDaily）張娜拉、孫浩俊、蘇怡賢（圖源：TVDaily）
《我的Happy Ending》講述有著坎坷童年的女主角，只沉醉於追逐成功的人生，但在遭到信任之人的背叛、面對衝擊性的真相後，試著擺脫慾望、執著的故事，是齣人性心理驚悚劇。這是張娜拉＆孫浩俊繼《Go Back夫婦》之後，時隔6年再次合作，也是第2度扮演夫妻。將在12月30日播出，香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！
（圖源：黃Viu煲劇平台）
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