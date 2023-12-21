【多图】《我的Happy Ending》制作发布会！张娜拉＆孙浩俊时隔6年再合作，二度饰演夫妻！

（封面图源：TVDaily、TV朝鲜《我的Happy Ending》）
今日（21日）下午，TV朝鲜 《我的Happy Ending》在首尔上岩洞举行制作发布会。
当天，赵秀沅导演、张娜拉、孙浩俊、苏怡贤、李基泽、金弘波和朴呼山出席活动。
孙浩俊、张娜拉、苏怡贤、李基泽（图源：TVDaily）孙浩俊、张娜拉、金弘波、朴呼山、苏怡贤、李基泽（图源：TVDaily）
▼张娜拉
张娜拉（图源：TVDaily） 张娜拉（图源：TVDaily）
▼孙浩俊
孙浩俊（图源：TVDaily） 孙浩俊（图源：TVDaily）
▼苏怡贤
苏怡贤（图源：TVDaily） 苏怡贤（图源：TVDaily）
▼李基泽
李基泽（图源：TVDaily） 李基泽（图源：TVDaily）
▼张娜拉、孙浩俊、苏怡贤
张娜拉、孙浩俊、苏怡贤（图源：TVDaily）张娜拉、孙浩俊、苏怡贤（图源：TVDaily）
《我的Happy Ending》讲述有著坎坷童年的女主角，只沉醉於追逐成功的人生，但在遭到信任之人的背叛、面对冲击性的真相后，试著摆脱欲望、执著的故事，是出人性心理惊悚剧。这是张娜拉＆孙浩俊继《Go Back夫妇》之后，时隔6年再次合作，也是第2度扮演夫妻。将在12月30日播出，香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！
（图源：黄Viu煲剧平台）
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