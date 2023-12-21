電影《後來的我們》翻拍韓版！有望由具教煥＆文佳煐出演，韓網友：「好像有點不配、年齡差太大」

《後來的我們》是2018年中國大陸文藝愛情片，劉若英導演的處女作，由井柏然、周冬雨、田壯壯主演。

在機緣巧合下，身為同鄉的小曉（周冬雨 飾）和見清（井柏然 飾）的兩人命運交纏，在經歷了普通情侶都會經歷的「熱戀」、「分手」、「錯過」、「重逢」後再也回不到最初的愛情故事。



《後來的我們》以細膩的感情線刺激共鳴，給人留下深刻餘韻的浪漫作品，被不少韓國觀眾選為「人生電影」。去年傳出將翻拍成韓版，今日（21日）終於有新消息啦！據韓媒報導，將由具教煥、文佳煐擔任男女主角，具教煥的所屬社回應：「正在討論中！」



具教煥通過《D.P：逃兵追緝令》、《怪異》和電影《屍速列車：感染半島》、《格殺福順》等多種作品中展現不同的面貌。雖然總是展現強烈的演技，近期特別出演《朴河京旅行記》時展現浪漫面貌，讓觀眾們大吃一驚。



文佳煐在《愛情的理解》細膩地引導感情線，展現真誠的演技，獲得觀眾好評。特別出演《有益的欺詐》時，也展現令人印象深刻的角色消化能力，期待她會在新作中展現什麼樣子的演技呢！



而《後來的我們》以明年3月開拍為目標，正在整理選角工作等。由於原作在韓國很受歡迎，消息一公開也引發熱烈討論，韓網友：「好久沒遇到這麼不適合的選角」、「相差14歲...」、「感覺演技會很好，但有點不配」、「爲什麼年齡差距這麼大...」、「文佳煐怎麼能說是周冬雨呢？有點想象不出來」、「原作不是同齡情侶的故事嗎」、「兩個人真的很不搭啊！和原作的形象完全不一樣」、「選同齡人多好，嗚嗚」、「哇，這部電影真的很好，但是太不適合選角了」等等。

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