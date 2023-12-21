电影《后来的我们》翻拍韩版！有望由具教焕＆文佳煐出演，韩网友：「好像有点不配、年龄差太大」

《后来的我们》是2018年中国大陆文艺爱情片，刘若英导演的处女作，由井柏然、周冬雨、田壮壮主演。

在机缘巧合下，身为同乡的小晓（周冬雨 饰）和见清（井柏然 饰）的两人命运交缠，在经历了普通情侣都会经历的「热恋」、「分手」、「错过」、「重逢」后再也回不到最初的爱情故事。



《后来的我们》以细腻的感情线刺激共鸣，给人留下深刻余韵的浪漫作品，被不少韩国观众选为「人生电影」。去年传出将翻拍成韩版，今日（21日）终於有新消息啦！据韩媒报导，将由具教焕、文佳煐担任男女主角，具教焕的所属社回应：「正在讨论中！」



具教焕通过《D.P：逃兵追缉令》、《怪异》和电影《尸速列车：感染半岛》、《格杀福顺》等多种作品中展现不同的面貌。虽然总是展现强烈的演技，近期特别出演《朴河京旅行记》时展现浪漫面貌，让观众们大吃一惊。



文佳煐在《爱情的理解》细腻地引导感情线，展现真诚的演技，获得观众好评。特别出演《有益的欺诈》时，也展现令人印象深刻的角色消化能力，期待她会在新作中展现什么样子的演技呢！



而《后来的我们》以明年3月开拍为目标，正在整理选角工作等。由於原作在韩国很受欢迎，消息一公开也引发热烈讨论，韩网友：「好久没遇到这么不适合的选角」、「相差14岁...」、「感觉演技会很好，但有点不配」、「爲什么年龄差距这么大...」、「文佳煐怎么能说是周冬雨呢？有点想象不出来」、「原作不是同龄情侣的故事吗」、「两个人真的很不搭啊！和原作的形象完全不一样」、「选同龄人多好，呜呜」、「哇，这部电影真的很好，但是太不适合选角了」等等。

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