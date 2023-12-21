IU變聖誕老人大手筆送《您辛苦了》劇組禮物！名牌耳機、運動鞋，好羨慕啊

怎麼做才能成為IU的同事啊？！

IU結束了長達1年的新劇《您辛苦了》的拍攝，趁著耶誕節、新年之際為同劇組的工作人員送上了禮物。 這兩天韓國各大論壇都有《您辛苦了》的工作人員瘋狂曬圖，公開的全都是他們從IU那裡收到的貴重禮物。

從眾人公開的照片中可以看到，IU送出的禮物有AirPods max、New Balance的鞋子、書籤等，光是前兩樣東西就價值不菲，尤其是AirPods max韓國售價76萬（韓幣，下同），全劇組人數100人起步，這比開銷就不得了。 收到禮物的工作人員也十分欣喜，不僅公開了禮物認證照，還稱IU是「聖誕老人」。



書簽上則寫著：「《您辛苦了》劇組提前一週過聖誕，我們曾一起度過了一年四季，真的很有緣份啊，謝謝，耶誕節快樂！」

《您辛苦了》的故事背景設定在1950年的濟州島，講述叛逆的「愛順」是個陽光且自信的女孩，即使家境清寒沒機會上學，她也夢想成為一名詩人。 而總是默默守護著「愛順」的「關植」則是個勤勞而誠實的人，儘管他不會浪漫，但他一輩子只愛著「愛順」，陪伴著對方度過每一個人生的分叉路口。 由IU和朴寶劍擔任主角，光看劇情，加上他倆的顏值，浪漫唯美的畫面已浮現在小編的腦海裡了！



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