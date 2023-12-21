IU变圣诞老人大手笔送《您辛苦了》剧组礼物！名牌耳机、运动鞋，好羡慕啊

怎么做才能成为IU的同事啊？！

IU结束了长达1年的新剧《您辛苦了》的拍摄，趁著耶诞节、新年之际为同剧组的工作人员送上了礼物。 这两天韩国各大论坛都有《您辛苦了》的工作人员疯狂晒图，公开的全都是他们从IU那里收到的贵重礼物。

从众人公开的照片中可以看到，IU送出的礼物有AirPods max、New Balance的鞋子、书签等，光是前两样东西就价值不菲，尤其是AirPods max韩国售价76万（韩币，下同），全剧组人数100人起步，这比开销就不得了。 收到礼物的工作人员也十分欣喜，不仅公开了礼物认证照，还称IU是「圣诞老人」。



书签上则写著：「《您辛苦了》剧组提前一周过圣诞，我们曾一起度过了一年四季，真的很有缘份啊，谢谢，耶诞节快乐！」

《您辛苦了》的故事背景设定在1950年的济州岛，讲述叛逆的「爱顺」是个阳光且自信的女孩，即使家境清寒没机会上学，她也梦想成为一名诗人。 而总是默默守护著「爱顺」的「关植」则是个勤劳而诚实的人，尽管他不会浪漫，但他一辈子只爱著「爱顺」，陪伴著对方度过每一个人生的分叉路口。 由IU和朴宝剑担任主角，光看剧情，加上他俩的颜值，浪漫唯美的画面已浮现在小编的脑海里了！



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