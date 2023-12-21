接触面积越大充电越快速吗～《与恶魔有约》恶魔宋江遇刺险丧命！金裕贞越愧疚越黏！（EP.7 – 8）

[有雷]近来最赏心悦目的电视剧《与恶魔有约》宋江与金裕贞虽然不承认两人坠入爱河，但身边的人跟萤幕前的观众早就被两人融化了。卢家大公子果然是策划一切的幕后黑手，甚至选在恶魔宋江最脆弱时行刺，金裕贞及时赶到才让宋江捡回一命，但她却也思考著不应让恶魔卷入自己的家族斗争。

以下为防雷线



虽然幸运以亲吻躲过了卢岛庆的偶遇，恶魔郑九元（宋江饰）的能力似乎失灵，即使握著都到曦（金裕贞饰）的手腕仍然时好时坏，身边的室长朴福规提醒著九元，能力不稳加上梦中越来越多前世记忆，是否代表著恶魔即将完全变身人类？九元则是觉得自己多了一堆莫名其妙的情感，当然包含了自己对到曦的在乎与爱意。



两人仍然瞬间移动到各处跟踪可疑人士，包含受到指示而在网路上散发对都到曦不利言论的Youtuber，也了解幕后主使当然就是这些觊觎会长之位的假家人们。不过朴福规突然发现架上名为「恶魔」的书籍消失了，原来已被带著假面的神秘杀手偷走，看了书籍记载让他更确定九元是恶魔，并且知道九元没有都到曦在身边就没有神力。



周女士的长子报警，怀疑到曦与周女士过世有关联，要求带走都到曦，虽然没有证据搜查令也会被驳回，但到曦必须在警局中等待。但此时神秘人来到九元的还月财团门口，趁著九元没注意而一刀刺向他的心脏，在大出血挣扎过程中，九元扯下了他的假面具，见到了他真实的半边脸。



消息传回警方，到曦在表哥周硕训（李相二饰）协助下及时赶到医院，硕训早有怀疑九元的身分非一般人，看见都到曦急著让九元拉住自己的手腕，更是相当不解。九元终於恢复了一大半，开始对到曦甜言蜜语，希望她不要离开自己身边。财团中负责舞台表演的陈明星，对於都到曦则是非常感冒，也希望到曦不要让九元卷入自家的争产风波。



到曦在理事会上突然宣布放弃一切继承资格，不参与下届会长选举，更打算捐出所有遗产。听了陈明星的话，她想起了自己的父母以及周女士，似乎都因她而死，她担心九元也落得这样的下场，决定离开他。九元终於在周女士的温室中找到了到曦，表明自己根本不在意，两人感情又再度升温。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻