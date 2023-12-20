《哲仁王后》金正贤以独立电影回归大萤幕！变身胡渣刑警调查《秘密》

演员金正贤上周13日以《秘密》悬疑惊悚电影作品回归，从日前公开的剧照看起来，片中他将化身胡渣男重案组刑警，调查一宗连环杀人案件。

在上周刚刚上映的独立电影《秘密》中，为调查连环杀人事件的秘密真相而努力不懈的重案组刑警李东根，由演员金正贤饰演，展现了相当细腻的情感面。金正贤对於各类型的角色都勇於尝试，并展现出令观众们相信而看的演技实力，这一次他将演出我们身边常常见到的平凡人角色，一位普通的警察。



《秘密》是一部惊悚悬疑作品，剧情描述某被害者遭到残酷的杀害后，尸体上发现了10年前选择轻生的某位男子的日记，为了找出日记背后的真相，刑警李东根也找回了自己曾经遗忘的过往记忆。



这位警察李东根，在工作上不参杂私人情感，顶著一头乱发以及满脸胡渣只为查明真相，金正贤自然又流畅的行动与语气也像极了警察。金正贤更真实表现出面对真相时的愧疚感，自责又愤怒的感觉，并且透过赎罪的机会重生，细腻地展现出一个人的情感转变以及生活中的变化。尤其剧中有几场戏，是当他揭露真相时发现与自己有所关联，而呜咽了起来，让观众们跟著他感到难过。



金正贤早在这部作品的制作发表会时表示，第一次看到这剧本时就深深被吸引，希望能展现出主角李东根的转变，这也是一部会让人思考如何看待自己过往事件的作品，希望能透过这部电影让大家进行反思。而金正贤的精采也出也获得观众们许多正面的评价肯定。

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