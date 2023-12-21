李孝利搭机偶遇罹患罕见疾病YouTuber粉丝！主动录影片化身知心大姐姐，助粉丝涨粉

李孝利搭乘飞机前往济州岛的途中偶遇粉丝造就了一段美谈。

最近某YouTuber公开了一段坐飞机的vlog，飞往济州岛的航班上，她的身边坐著的正是自己的偶像――李孝利。YouTuber表示：「起飞之后李孝利主动和我说话，聊天时提到了YouTube，她就提议用影片记录下聊天的过程。 」

李孝利亲自调整了摄影机的角度，因YouTuber身患罕见疾病，李孝利详细询问了病情。当聊到大众视线这一话题时，李孝利说道：「我现在颜值不行，女生都会有外貌自卑，我也一样，虽然大家说无法理解，但其实我也对外貌有自卑的地方，这些都是在自我折磨，太烦了。 」



李孝利接著说：「被别人认出来的时候我也会紧张，YouTuber也一样吧，有很多不方便的地方，平凡的人想要变得特别，特别的人反而想要变得平凡，剪了头发之后又想留长发，都差不多。 」当得知粉丝不停地住院、出院，李孝利安慰道：「在医院待久了之后真的会很烦闷。 」粉丝告诉她住院期间可以打镇痛剂时，李孝利又很担心会不会产生依赖。听到粉丝说「没谈过恋爱」，李孝利虽然一开始表示「可以谈的」却也再次解释：「其实谈过你就会发现还是一个人更好，这样说有点对不起（李尚顺）欧巴。 」 完全是一副知心大姐姐的模样，丝毫不会让粉丝产生距离感。

YouTuber倾诉：「小时候以为长大了就会有药，但到现在还是一样的情形，一想到今后30年都这样就觉得很悲哀。 」李孝利继续安慰道：「生病的时候就会觉得只要不生病一切都会幸福，可是一旦病好了之后，又会产生各种其他的欲望，最终我们需要的是爱自己。 」

这位YouTuber患有罕见的表皮溶解水疱症，一直通过YouTube vlog分享自己治疗的过程，之前频道粉丝数约3万。 与李孝利聊天的影片刊登后，粉丝数已经增至4万人，李孝利再次展现强大的号召力。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻