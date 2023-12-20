超長壽人氣！2023年度TOP.50綜藝節目冠軍：《Running Man》

《Running Man》在OTT平臺WAVVE上榮獲「2023年度TOP.50綜藝節目」的第一名。

SBS招牌綜藝《Running Man》2020年-2022年連續三年被韓國串流平台WAVVE評選為「年度綜藝節目」，今年再次榮登「2023年度TOP.50綜藝節目」的榜首，堅定地守住了韓國本土代表綜藝節目的地位。

今年年初，《Running Man》儘管改變了播出時間，將其調整到了星期日晚間，但仍創下了8.3%的最高收視率，吸引了觀眾的極大關注。 隨後它一直穩定地位列星期日綜藝節目的「2049收視率TOP.3」（2049收視率是指包含10歲以下到60歲以上男女所有人的收視率），還獲得了週末綜藝領域的「2023年度品牌大獎」。



此外，《Running Man》還憑藉防彈少年團的 V、辛叡恩、Dex...等出乎意料的嘉賓陣容的活躍表現引起了OTT平臺的熱烈反響。

《Running Man》憑藉其涵蓋電視、OTT和社交媒體的「全殺話題性」仍然享有巨大的人氣，節目的發展勢頭還將繼續下去。

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