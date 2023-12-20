旗下藝人也好奇！ITZY留真 & Stray Kids昇玟Felix都訂了朴軫永bubble！昇玟還流出內容XD

本身是藝人也是JYP娛樂創辦人的朴軫永（J.Y. Park、JYP），昨（19）日正式和旗下藝人一樣進駐了能與偶像聊天的軟體「bubble」（泡泡），網友都很好奇他的泡泡風格如何，就連他的藝人也是！

昨日「朴軫永泡泡」關鍵字登上Twitter流行趨勢，一點開不是分享使用心得就是討論JYP娛樂哪個藝人也有關注這件事，ITZY留真和Stray Kids昇玟甚至都直接訂了PD nim（對其稱呼）的泡泡！也因為大家瘋狂討論，「泡泡洩露」也成了熱門關鍵字，因為除了網友洩漏朴軫永泡泡內容，訂了他泡泡的藝人也洩漏啊XDDD。



先說ITZY留真，有網友寫下「出於好奇心蒙蔽雙眼的故事」，po了留真和粉絲對話內容，留真透露了自己訂閱PD nim泡泡的心路歷程。是這樣的，留真一開始表示好奇但怕訂閱複雜，結果說「說實在是不是太刺激了？」、「會分享食譜嗎？」、「會不會發自拍？」，還認真考慮買了之後暱稱要不要用真名申留真去回訊息……過了5分鐘，她買好了！



留真還搞笑說自己是「泡泡前輩」，有想過要不要用平語發訊息，有粉絲鼓勵她就那麼發，她回應「什麼叫真的發，在慫恿我呢」、「我是實名啊」。



류진이 박진영 버블에 버블 선배니까 말 놓을게 이러려다가 말았다 이런다 진짜 미쳣나ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ https://t.co/fAH0MmYwaG pic.twitter.com/1DhSftCLab — 다나 (@danacatt_RJ) December 19, 2023

Stray Kids昇玟就更好笑了，說訂了PD nim的泡泡「好激動」，結果又抱怨PD nim還沒已讀自己訊息，像是很焦急的說「發泡泡吧再發泡泡」，過了幾小時回頭向粉絲分享被PD nim讀了也回應了的畫面，像是一般粉絲會興奮截圖分享自己被「翻牌」那樣XDD。



J.Y. Park：「你好！我們靈魂伴侶小玟（민이，昇玟自己設定的暱稱，他對粉絲設定的同樣是這個名字），以後在這裡多多聊天吧^^」

小玟：「PDnim你好」

小玟：「發泡泡吧」

J.Y. Park「我也開始了泡泡，是愛豆了吧？靈魂伴侶也是愛豆粉絲？^^」

小玟：「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ是啊!!!!!!」



박진영 버블을 유출하는 김승민 버블을 유출하는 우승 pic.twitter.com/L11hhAaAQa — 우승 (@1982O922) December 19, 2023

由於泡泡的規定是不能洩漏與藝人聊天的任何內容，但身為藝人的昇玟自己卻洩漏了，粉絲對此感到有趣到不行，紛紛把泡泡截圖會顯示的警告畫面拿出來複習，讓「泡泡洩漏」也登上熱門。



버블 결제 > 버블 전송 > 존나 웃기니 캡쳐 > 아티스트 사진 무단으로 어쩌고 불법 어쩌고 책임을 물을 수 있습니다 > ㅇㅉ 지금 내가 신나는디 > 웃기다며 자기 버블에 사장 버블 유출



이 과정을 거친 게 강 존니 웃김 pic.twitter.com/uwcc8p9B9i — 누구 (@nugunim) December 19, 2023

Stray Kids除了昇玟，Felix也訂了！也被好奇心驅使，問粉絲意見要不要和昇玟一起訂，還疑似說了被PDnim的泡泡療癒了、感到很溫暖。



박진영 버블 존댓말로 좋은 말씀해주심..

매일 아침 안부문자 와 명언 보내주시는

엄마 친구같아서 좋은 것 같아.. pic.twitter.com/asurI4CSma — 복자두 (@jaduuuuu030) December 19, 2023

今早（20日）最新消息，PDnim紛紛翻牌了訂閱他的藝人，Felix、昇玟、留真甚至疑是Twice定延都被PDnim回應了！

「今晨睜開眼^^」

「Felix Yes now we’re soulmates! ♡」

「昇玟啊，那麼今後愛豆聚在一起的時候聯絡我吧~♡」

「留真前輩，在這裡怎麼做才好，以後請給點建議吧~^^;;♡」

「那麼定延啊，有什麼建議嗎？^^♡」



另外據說Xdinary Heroes Jun Han、NMIXX Bae也訂閱了！而有興趣的你們，不妨也訂閱朴軫永的泡泡吧（非廣告！），從他翻牌旗下藝人來看，是相當認真看每條留言才發現的吧？有網友分享他的泡泡風格像是「媽媽的朋友」一樣很親切，說不定會像Felix一樣被療癒呢！





TWICE - 定延

SKZ - 昇玟、Felix

ITZY - 留真

XH - Jun Han

NMIXX - Bae



@山口真子 該派代表出來幫NiziU發聲了吧 — CHIAO (@SkyMomorin17) December 20, 2023

*11:52更新：朴軫永也回了Xdinary Heroes Jun Han的訊息，Jun Han似乎把最近的煩惱傳達了出去，朴軫永認真回覆一串文字：「恐懼不是要讓你擺脫的，而是要和它共處^^ 無論怎麼努力練習和準備，總會有搞砸的時候，而就算沒有好好準備，也會有順利的時候，不管結果如何都要認真練習，提高實力♡」Jun Han聽了之後也回頭和粉絲分享自己恍然大悟、會繼續努力的。



준한이 제와피 버블받고 짱신낫다 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9YVt3vlDpq — 뿌미.. (@miamornee) December 20, 2023

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