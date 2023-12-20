超长寿人气！2023年度TOP.50综艺节目冠军：《Running Man》

《Running Man》在OTT平台WAVVE上荣获「2023年度TOP.50综艺节目」的第一名。

SBS招牌综艺《Running Man》2020年-2022年连续三年被韩国串流平台WAVVE评选为「年度综艺节目」，今年再次荣登「2023年度TOP.50综艺节目」的榜首，坚定地守住了韩国本土代表综艺节目的地位。

今年年初，《Running Man》尽管改变了播出时间，将其调整到了星期日晚间，但仍创下了8.3%的最高收视率，吸引了观众的极大关注。 随后它一直稳定地位列星期日综艺节目的「2049收视率TOP.3」（2049收视率是指包含10岁以下到60岁以上男女所有人的收视率），还获得了周末综艺领域的「2023年度品牌大奖」。



此外，《Running Man》还凭藉防弹少年团的 V、辛睿恩、Dex...等出乎意料的嘉宾阵容的活跃表现引起了OTT平台的热烈反响。

《Running Man》凭藉其涵盖电视、OTT和社交媒体的「全杀话题性」仍然享有巨大的人气，节目的发展势头还将继续下去。

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