宋慧喬＆韓韶禧退出《自白的大師》！改由《愛的迫降》李政孝導演執導，有望由全道嬿出演女主角！

新劇《自白的代價》講述兩名女性圍繞殺人事件展開的血色年代記，還找來兩位女神宋慧喬、韓韶禧主演，她們之前常透過 IG 隔空互動，讓許多劇迷當相當期待！

而《自白的代價》原本是由《太陽的後裔》的李應福導演執導，但李應福導演以健康狀態為由下車，後來交棒給成曾執導《怪物》的沈娜妍導演。但今年5月又有消息指出，經過長時間的討論，最終宋慧喬、韓韶禧退出《自白的大師》，沈娜妍導演也決定不加入。



今日（20日）據韓媒 Newsen（뉴스엔）報導，《自白的代價》上半年曾中斷過一次製作，但是在重新整頓的過程中李政孝導演將加入其中，形成新的局面。以李政孝導演爲首，計劃與補充的製作團隊一起在2024年正式投入製作，後續報導更提到全道嬿已確定出演女主角，所屬社 Management SOOP 則回應收到出演提案。



李政孝導演曾執導過《羅曼史是別冊附錄》、《愛的迫降》、《我的女神室友斗娜》等人氣韓劇，而全道嬿在3月《浪漫速成班》劇終後，與池昌旭、林智妍合作的犯罪懸疑電影《左輪手槍》在最近結束拍攝，電影於2024年上映。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞