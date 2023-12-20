宋慧喬＆韓韶禧退出《自白的大師》！改由《愛的迫降》李政孝導演執導，有望由全道嬿出演女主角！
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宋慧喬＆韓韶禧退出《自白的大師》！改由《愛的迫降》李政孝導演執導，有望由全道嬿出演女主角！

韓劇   2023年12月20日   星期三15:11   Yuan  

（封面圖源：9ato Entertainment、tvN《浪漫速成班》劇照、IG@kyo1122）

新劇《自白的代價》講述兩名女性圍繞殺人事件展開的血色年代記，還找來兩位女神宋慧喬、韓韶禧主演，她們之前常透過 IG 隔空互動，讓許多劇迷當相當期待！

（圖源：IG@kyo1122、9ato Entertainment） （圖源：IG@xeesoxee截圖）

而《自白的代價》原本是由《太陽的後裔》的李應福導演執導，但李應福導演以健康狀態為由下車，後來交棒給成曾執導《怪物》的沈娜妍導演。但今年5月又有消息指出，經過長時間的討論，最終宋慧喬、韓韶禧退出《自白的大師》，沈娜妍導演也決定不加入。

今日（20日）據韓媒 Newsen（뉴스엔）報導，《自白的代價》上半年曾中斷過一次製作，但是在重新整頓的過程中李政孝導演將加入其中，形成新的局面。以李政孝導演爲首，計劃與補充的製作團隊一起在2024年正式投入製作，後續報導更提到全道嬿已確定出演女主角，所屬社 Management SOOP 則回應收到出演提案。
李政孝導演（圖源：TVDaily）全道嬿（圖源：TVDaily）

李政孝導演曾執導過《羅曼史是別冊附錄》、《愛的迫降》、《我的女神室友斗娜》等人氣韓劇，而全道嬿在3月《浪漫速成班》劇終後，與池昌旭、林智妍合作的犯罪懸疑電影《左輪手槍》在最近結束拍攝，電影於2024年上映。
（圖源：tvN《浪漫速成班》劇照）

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