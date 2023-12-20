BLACKPINK Lisa入財閥圈？和三星集團小公主同遊曼谷

BLACKPINK Lisa的人脈讓多少人羨慕啊。

最近韓網上有人公開了在「Lisa泰國目擊談」照片，表示「Lisa在泰國某餐廳吃飯」，一名女粉絲正在找她前面。 其實對明星來說，吃飯被拍、粉絲簽名是常見的事情，但Lisa卻因此次事情登上韓網熱搜，原因則是同行的人。

當天和Lisa同桌的人是三星集團的小公主、三星會長李在鎔的小女兒李元珠以及李元珠的媽媽、大象集團副會長林世玲，幾人都穿著休閒服裝，享受著泰國旅行。 網友們推測原本就關係不錯的Lisa和李元珠同遊泰國，而Lisa正好是泰國人，擔任了李元珠的嚮導。



李元珠2004年出生，比Lisa小7歲，而且兩人都是3月27日的生日，網友猜測相同的生日也是拉近兩人距離的一個原因。之前李元珠參加在美國LA舉行的「2023 LACMA Art+Film慈善晚宴」時被拍到與Lisa的隊友Rosé兩人開心聊天的畫面。



照片公開後引發了韓國網友的熱議，他們表示：「李在鎔女兒應該感到羞恥，被東南亞女人利用了」、「好羨慕啊」、「Lisa在泰國也算財閥了，英語好、顏值高，還有實力」、「看起來最近財閥很喜歡炫耀藝人人脈 」、「財閥利用藝人吧，親民形象？」等。

Lisa的緋聞男友Frederic Arnault也是頂級財閥，他的父親是是法國奢侈品巨頭LVMH總裁兼CEO。

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