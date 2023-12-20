BTS SUGA 專訪 IU 預告「93line」相聚什麼都能吵，互比自家粉絲更會唱準備來一場演唱會大戰！

最新一期的《SUCHWITA》來賓是 IU 啊！！！都入伍一陣子了驚喜還這麼多～，好感動。TAT

雖然 BTS 防彈少年團 SUGA 已經在今年9月入伍了，但他的人氣網路訪談節目《SUCHWITA》（SU吹打）還有庫存！最新一期預告公開的嘉賓是合作多次的人氣歌手 IU，除了是歌壇前輩外，兩人也是同齡朋友的關係。



▼《SUCHWITA》EP.24 預告：來賓 IU。播出時間 12 月 26 日晚上10點（KST）



SUGA 開頭就說自己沒收到演唱會（當嘉賓）的邀請，IU 回：「又提那件事了！哎呦，感覺你能說到40歲呢～。」兩人輕鬆談話中，你一言我一句得非常自然，果然是同齡朋友才能有的自在氛圍。IU 更稱讚 SUGA 是同齡製作人中最優秀的存在，SUGA 也反過來稱讚那是因為 IU 唱的好，兩人對彼此的稱讚都不否認，欣然接受的模樣非常可愛。



之後，又再次承諾未來有機會一定要到對方的演唱會上當嘉賓，SUGA 炫耀起自家粉絲 ARMY 真的很會唱歌，IU 不示弱說自家粉絲 Uaena，看來要較量一下了，兩人開玩笑說把演唱會場地一分為二來場對戰。



【過往合作歌曲】

▼ IU〈eight〉MV (Prod.&Feat. SUGA of BTS)：



▼Agust D〈People Pt.2〉MV (feat. IU)：



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