BTS SUGA 专访 IU 预告「93line」相聚什么都能吵，互比自家粉丝更会唱准备来一场演唱会大战！

最新一期的《SUCHWITA》来宾是 IU 啊！！！都入伍一阵子了惊喜还这么多～，好感动。TAT

虽然 BTS 防弹少年团 SUGA 已经在今年9月入伍了，但他的人气网路访谈节目《SUCHWITA》（SU吹打）还有库存！最新一期预告公开的嘉宾是合作多次的人气歌手 IU，除了是歌坛前辈外，两人也是同龄朋友的关系。



▼《SUCHWITA》EP.24 预告：来宾 IU。播出时间 12 月 26 日晚上10点（KST）



SUGA 开头就说自己没收到演唱会（当嘉宾）的邀请，IU 回：「又提那件事了！哎呦，感觉你能说到40岁呢～。」两人轻松谈话中，你一言我一句得非常自然，果然是同龄朋友才能有的自在氛围。IU 更称赞 SUGA 是同龄制作人中最优秀的存在，SUGA 也反过来称赞那是因为 IU 唱的好，两人对彼此的称赞都不否认，欣然接受的模样非常可爱。



之后，又再次承诺未来有机会一定要到对方的演唱会上当嘉宾，SUGA 炫耀起自家粉丝 ARMY 真的很会唱歌，IU 不示弱说自家粉丝 Uaena，看来要较量一下了，两人开玩笑说把演唱会场地一分为二来场对战。



【过往合作歌曲】

▼ IU〈eight〉MV (Prod.&Feat. SUGA of BTS)：



▼Agust D〈People Pt.2〉MV (feat. IU)：



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