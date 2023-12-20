遊客只是去看福寶！BOYNEXTDOOR再惹風波，阻擋遊客排隊，站姐橫穿隊伍大聲喧嘩！韓網友：知名度還沒有福寶高

出道僅7個月的新人男團BOYNEXTDOOR因出行再惹爭議，接二連三登上韓網熱搜。

18日，愛寶樂園資訊分享平臺有網友留言表達了強烈的不滿，表示：「現在的熊貓世界有藝人來了嗎？有工作人員擋住了排隊的入口。 大聲讓人走開，不讓大家排隊。 我好不容易進去了，還被男性工作人員推搡，這就是耍大牌吧。 我是來看熊貓的，卻遇到這種事情。 幾個藝人從快捷通道走了，那些大砲們（站姐們）就從看熊貓的人群中穿過去，就為了去拍那群藝人，還大聲嚷嚷『這是看熊貓的隊』，對我們來說福寶就是我們的藝人啊，太堂皇了。 來看大熊貓的大部份人連BOYNEXTDOOR是誰都不知道，居然還有人不讓我們排隊去看大熊貓。 而且熊貓世界門口明明寫著禁止帶入飲品，那麼大的字。 」

제정신이면 판단이 될텐데 보넥도 멤버들이 잘못한게 아니라 소속사랑 판다월드 관계자들이 서로 일처리 못해서 이 사단이 난거임 미리 사전에 제대로 준비했어봐 https://t.co/0V0HVup59T — 운락 (@unRocki) December 18, 2023

不過也有當天在場的遊客為BOYNEXTDOOR喝飲料解釋，稱當時有其他遊客也將飲品帶入館內，不能因為BOYNEXTDOOR而過多譴責。BOYNEXTDOOR與工作人員的行為引爆了網友們的不滿，大家留言表示：「太過分了，那麼多人去看寶家族，就因為他們是藝人就可以耍大牌嗎？哪怕真的是藝人又怎樣？」、「你們又沒有包場，憑什麼不讓遊客排隊」、「這麼有錢怎麼不包場」、「除了你們之外，來看寶家族的藝人、愛豆那麼多，從來沒發生過這種事情」、「對去熊貓世界的人來說，福寶才是大明星」、「你們的知名度還沒有福寶高呢，又沒有什麼出眾的表演，居然靠這種事情讓大家知道了團名」。



在此事件爆發之前，BOYNEXTDOOR的同行保全人員大力推桑女粉絲已經引發過一輪爭議，網友們極力譴責男保全完全是暴力行為。



此外，19日BOYNEXTDOOR所屬經紀公司就保全人員行為道歉，稱：「因保全人員不恰當的行為向粉絲道歉，相關人員將不再被安排在我司旗下藝人的現場，我司也將盡全力避免此事再發生，會加強保全人員的教育。 」

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