「百想視后」金南珠時隔6年回歸！與車銀優搭擋復仇懸疑劇《美好的世界》，將在明年3月播出！

MBC新劇《美好的世界》（Wonderful World）今日正式官宣陣容，確定由金南珠、車銀優、金剛於、林世美主演。

《美好的世界》由《Voice 2》、《Tracer》李勝英導演執導、《謊言的謊言》金智恩編劇執筆。是一部復仇懸疑劇，講述失去孩子的女主角，向被法律寬恕的加害者復仇，並且療癒傷痛的故事。



金南珠飾演心理學教授兼知名作家「殷秀賢」，本是過著讓人艷羨的成功生活，但無辜失去了年幼的兒子，她親自處決加害者後過著悽慘的生活。與和自己有著同樣傷痛的人糾纏在一起，在解開神秘事件的過程中，治癒了彼此的靈魂和心靈創傷。這也是金南珠繼《Misty》後時隔6年出演電視劇，期待他這次的角色！



車銀優雖然擁有善良的面龐，卻是無法知道內心的神秘人物「權善律」。在富裕的家庭中長大，但因為一系列事件失去父母後，過著粗獷潦草的生活。



金剛於飾演殷秀賢的丈夫「姜秀浩」，事業蒸蒸日上的當紅新聞主播。他雖然真心愛著妻子，但兒子去世後，他的人生徹底動搖。



林世美飾演與殷秀賢像親姐妹般的至親「韓宥利」，事業成功的清潭洞品牌精選店老闆。她將殷秀賢和殷秀賢的母親看得比自己的生命更重要，為失去兒子並活在痛苦中的殷秀賢提供幫助和依靠。



製作組表示：「金智恩編劇堅實的劇本和李勝英導演的投入感十足的執導，隨著拍攝的進行，金南珠、車銀優、金剛於、林世美等演員們的角色也增添了魅力。感覺在2024年能給觀衆們看到一部製作精良的有趣作品。」預計在2024年3月通過Disney+上線。

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