「百想视后」金南珠时隔6年回归！与车银优搭挡复仇悬疑剧《美好的世界》，将在明年3月播出！

MBC新剧《美好的世界》（Wonderful World）今日正式官宣阵容，确定由金南珠、车银优、金刚於、林世美主演。

《美好的世界》由《Voice 2》、《Tracer》李胜英导演执导、《谎言的谎言》金智恩编剧执笔。是一部复仇悬疑剧，讲述失去孩子的女主角，向被法律宽恕的加害者复仇，并且疗愈伤痛的故事。



金南珠饰演心理学教授兼知名作家「殷秀贤」，本是过著让人艳羡的成功生活，但无辜失去了年幼的儿子，她亲自处决加害者后过著凄惨的生活。与和自己有著同样伤痛的人纠缠在一起，在解开神秘事件的过程中，治愈了彼此的灵魂和心灵创伤。这也是金南珠继《Misty》后时隔6年出演电视剧，期待他这次的角色！



车银优虽然拥有善良的面庞，却是无法知道内心的神秘人物「权善律」。在富裕的家庭中长大，但因为一系列事件失去父母后，过著粗犷潦草的生活。



金刚於饰演殷秀贤的丈夫「姜秀浩」，事业蒸蒸日上的当红新闻主播。他虽然真心爱著妻子，但儿子去世后，他的人生彻底动摇。



林世美饰演与殷秀贤像亲姐妹般的至亲「韩宥利」，事业成功的清潭洞品牌精选店老板。她将殷秀贤和殷秀贤的母亲看得比自己的生命更重要，为失去儿子并活在痛苦中的殷秀贤提供帮助和依靠。



制作组表示：「金智恩编剧坚实的剧本和李胜英导演的投入感十足的执导，随著拍摄的进行，金南珠、车银优、金刚於、林世美等演员们的角色也增添了魅力。感觉在2024年能给观衆们看到一部制作精良的有趣作品。」预计在2024年3月通过Disney+上线。

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