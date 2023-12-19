历代级！李栋旭签名会免费还有礼物、和爱豆一样给拍！神人粉丝频频拍出神照

李栋旭17日举行了粉丝签名会，粉丝福利太好，加上他的脸蛋太美太帅受到不少讨论！

Twitter有个粉丝写下〈今日签名会让人讶异的地方〉概括了整个李栋旭签名会有多好：

1. 还以为是谁把行李堆在我位置上的大礼包

2. 突然登场的染发爱豆

3. 1对1对话时间超长，而且一直跟他说话他都会真诚的听

4. 每次签完都会站起来拥抱一下再坐下，要反覆100次

5. 签名会怎么还没结束（真的4小时？



오늘 팬싸 놀라웠던 것

1. 내자리에 누가 짐 쌓아놓은줄 알았던 엄청난 선물꾸러미

2. 갑자기 등장한 염색머리 아이돌

3. 1:1 대화시간이 너무 긴데 그마저도 본인이 계속 말붙이면서 진심으로 들어

4. 사인 끝나고 보낼때마다 일어나서 안아주고 다시 앉기 100번

5. 사인회가 안끝나 (4시간 실화? pic.twitter.com/b9ULmql0eY — 라마 (@ramama789) December 17, 2023

theqoo论坛也有网友模仿写下〈今天历代级的李栋旭4小时100人免费粉丝签名会〉，整理出Twitter更多粉丝的分享写下了更细节的内容：

1. 首先脸蛋是天赐的



231217 #이동욱 팬사인회



머리까지 은발이라 그냥 로판에서 튀어나오심 왕자님 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/bgdiOgufKA — (@escalovesall) December 17, 2023

231217 이동욱 배우님 팬사인회

나 힘들다 이런 미모가 지상계에 현신 중이라니요…. pic.twitter.com/rJ6NxNN1yB — 김여행 (@_travelkim) December 17, 2023

2. SG签名会x 广告签名会x（编按：SG是Season Greetings季节问候缩写，指韩国艺人年末会出的年历等周边）

是免费的粉丝签名会，透过曾经的会员资格、粉丝的故事等方法认证徵选，选出100名（当然，本人落选了ㅠ）

3. 有听过粉丝见面会还会逆应援吗？ㅠㅠ

入场后每个座位都放著绑著蝴蝶结的礼物

旭栋娃娃衣服+营养品三份+化妆包2个+写真集2本+精华液、乳霜+矿泉水



231217 #이동욱 팬사인회



머리까지 은발이라 그냥 로판에서 튀어나오심 왕자님 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/bgdiOgufKA — (@escalovesall) December 17, 2023

맨날 휀걸들 선물한바가지 손에 들려서 보내주는 이동욱너무감동되,,, pic.twitter.com/e6c1O5U2x0 — 그냥호떡 (@hhoh_www) December 17, 2023

4. 100名粉丝签名会共进行4小时

当每个粉丝签名时间结束后，他都会站起来拥抱对方

5. 和旭栋的情侣装

听说穿了和送给粉丝的旭栋衣服一模一样的情侣装ㅋㅋㅋ ㄱㅇㅇ



无论是原推文或是theqoo文章，都有网友相当惊讶、羡慕李栋旭超好的粉丝福利，或是有共鸣！留言如「粉丝签名会名字是《那么，详细的内容见面再说吧ㅋㅋ》看来真的是那样」、「起立坐下100次？大腿疯了吧」、「从今天开始是李栋旭粉丝」、「欧巴，请永远当公共财」、「哇，太好了，粉丝福利绝了」、「有去过李栋旭粉丝见面会，给了装著SUBWAY三明治、斐济水（FIJI Water）、化妆品、巧克力等等的纸袋……真的吓到了」、「果然YouTuber大赏就是不一样（开玩笑）」、「有罪……太爱粉丝了」。

当然，李栋旭的帅气脸蛋和银发造型搭上脸炼也引来大批网友讨论！「第一次看到演员做那样的造型ㅋㅋㅋㅋ好像不是要拍作品，只是想换新，太适合了」、「哇，脸蛋疯了」、「从脸蛋起一切都很完美」、「脸炼图好神圣啊……」、「艾莎老公」、「美貌传奇」、「真的疯了，怎么会有这么漂亮的人？」、「妖精吧？？？向李栋旭建议银发的人，向您鞠躬……」「和我是同物种吗？不是天使吗？不，或许我不是人类ㅠㅠ」……等等。

最后小编来轰炸读者更多「神人粉丝」拍下的李栋旭美照，网友更是疯了，除了韩国，日本与台湾也网友来「朝圣」：

原PO：「哇……」



231217 이동욱 배우님 팬사인회

와…. pic.twitter.com/j6gG3lLwq3 — 김여행 (@_travelkim) December 17, 2023

转发留言：「王子，这让我窒息……」、「国产模型枪械颜色零件符合适当规定加分o.< b」、「李栋旭为什么变成爱豆了」、「明明只是BB弹，枪口是橘黄色，光外貌和氛围就看了一部电影」、「李栋旭太帅了吧……年轻爱豆都输了」、「李栋旭认真的吗蛤疯掉耶」……

原PO：「不是吧真的是出道24年的81年生演员被劝阻综艺惊喜颜值暴击让人打起不起精神请轻一点李东旭……／8天前／8天后」



아니 진짜 데뷔 24년차 81년생 배우가 말아주시는 버라이어티 서프라이즈 비주얼 폭격에 정신을 못차리겠다 살살하세요 이동욱씨….



<8일 전 ⠀ ⠀⠀⠀⠀ 8일 후> pic.twitter.com/JLbWCO05fP — 김여행 (@_travelkim) December 18, 2023

转发留言：「这个人拍摄的李栋旭看起来就像艺术品，宅男都要流眼泪了……」、「看到李东旭连羡慕都不羡慕，是另一种境界，神圣不可侵犯的传奇之类的」、「还以为是最近的男爱豆」、「成为地狱天使的计画」……

原PO：「看见天使了……」



231217 이동욱 팬사인회 후기

천사를 봤어요… pic.twitter.com/faRYjQCVOo — 김여행 (@_travelkim) December 18, 2023

转发留言：「使者nim可以把我抓走吗？？」、「这位真的很鬼，是很会拍美食的旅游推主，但拍了一堆李东旭的神照」、「听说主要是拍糕点，人也拍得很甜蜜啊……像牛奶鲜奶油蛋糕」……

你没看错，如果仔细看Twitter那名神人粉丝的照片，几乎不是甜点就是李栋旭！还有很多李栋旭神照等著你欣赏呢～！



231217 #이동욱 팬사인회

모노클 vs 안경줄

아 어렵다 전 못 고르겠어요 pic.twitter.com/neQ4lKGqkz — 김여행 (@_travelkim) December 19, 2023

231209 싱글인서울 무대인사 이동욱 배우님

선배….. pic.twitter.com/4sUaNBXrb6 — 김여행 (@_travelkim) December 9, 2023

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