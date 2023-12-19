朴信惠＆朴炯植新劇《低谷醫生》海報！兩人穿上高中制服，根本是《繼承者們》的車恩尚＆趙明秀啊！

JTBC新劇《低谷醫生》講述前途一片光明但是迎來人生低谷的兩名醫生，辭職後住在屋塔房上成為鄰居後，一起成長且心動的勵志羅曼史。

公開的最新預告海報中，像是高中畢業紀念冊那樣，朴信惠和朴炯植穿著高中制服，完全就是《繼承者們》的車恩尚和趙明秀啊～怎麼過了10年都沒什麼變！以高傲的表情和姿勢散發「模範生」樣子的南荷娜，還有向他燃燒勝負欲的「萬年第一」資優生呂正宇，加上旁邊「天底下沒有兩個太陽，全校沒有兩個第一名」字，讓人好奇處於競爭格局兩人，會有怎樣的特別的緣分。



朴信惠飾演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科醫生「南荷娜」，她通過各種努力、瘋狂地學習，成爲醫生後也瘋狂地工作。在過著除了學習和工作以外，什麼都不會做的「無趣」人生，有一天回顧自己突然毀於一旦的人生，她決心改變。



朴炯植飾演的「呂正宇」從學生時代包攬所有的全校第一名，就讀韓國國內最好的醫科大學後，成為實力人品兼備的明星整形外科醫生，一直走在花路上，但是因可疑的醫療事故而瞬間陷入人生泥潭。



除了是兩位演員時隔10年再次合作外，也是朴信惠產後復出的作品，讓許多劇迷都相當期待！而《低谷醫生》由《舉重妖精金福珠》、《那個男人的記憶法》吳賢鍾導演執導，《金秘書為何那樣》、《我的室友是九尾狐》白善宇編劇執筆，將在1月27日首播。

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