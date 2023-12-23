《死期將至》導演：朴素淡病癒付出～成勛原本就愛跳傘，一天可跳13次！張勝祖飛車親自上陣非替身！

公開近一週時間的TVING原創作品《死期將至》話題不斷，河秉勳導演談起更多幕後小故事，以及本劇中所有演員的用心表現。

12月15日公開上線的《死期將至》第一部分，描述因生活困境而選擇跳樓輕生的崔怡在（徐仁國飾）因藐視死亡（朴素淡飾）而必須遭受懲罰，也就是必須經歷不同人生的12次瀕死瞬間，過程中他將體會選擇輕生之後的後悔。第一部分僅4集長度，眾多名演員共同演出，集集精彩。



這部作品也是在2021年公開罹患了甲狀腺乳突癌的朴素淡手術後再度復出的第一部作品，導演大讚她在現場拍攝時從未顯露疲態，並且帶來了精采的演技變身。製作發表會上朴素淡曾說自己在拍攝過程中雖然很累，多虧了所有人的幫忙讓拍攝圓滿結束。會後導演問到她為何不說出自己很累？朴素淡則表示，若造成他人的困擾自己會更難過，導演認為她表現得相當專業，很感謝她的努力付出。導演也為她在現場安裝空氣濾清器，希望多照顧她的健康。



這部電視劇也以真實狀態拍攝多過於CG後製。第二集當中有金康勳與徐仁國互換身體的場面，導演表示這場戲是沒有CG而以鏡中反射來進行拍攝，所以很多工作人員必須閃躲以免出現在鏡頭中。導演記得那場戲拍攝了一整個上午，幸虧在NG了18次之後完成。



不得不提到帥氣的極限運動家，由成勛飾演。導演提到因為此角色而詢問了專業的降落傘公司，沒想到開會時該企業負責人告訴導演，演員成勛因為個人興趣，所以每週末都會來這裡跳傘，於是導演立即連繫了成勛，雖然戲份不多，但成勛卻爽快答應接演，想展現給大駕看看跳傘有多好玩，還反而感謝導演給他機會演出。



原來成勛每週末都自費花錢去跳傘，一天可以跳13次！導演因為拍攝的時間是炎熱的夏天，而對成勛有些抱歉，成勛並不以為意，甚至說得到了免費跳傘的機會！成勛也相當認真的練習劇中的台詞與呈現撞擊等動作的戲碼。



接著導演提到了在劇中需要有飛車與多場動作戲碼的張勝祖，他騎車時並未戴安全帽，於是採用無人機跟拍，從後方拍攝到他的正臉，也因為他不是替身演出而畫面絕對可用，並且為了租下拍攝場地的一座橋，用盡了所有人脈去拜託，都不得其門而入，過程非常辛苦差點放棄，但製作費也無法負擔全CG的特效後製，幸好最後有了轉機，橋上願意出借拍攝。



《死期將至》即將於1月5日公開第二部分，尚未登場的金材昱也將正式出現，與刑警吳正世共同進行搜查，這部分會與原創漫畫有所不同。導演更大讚所有演員的表現都讓他相當滿意，有些不一定是耍帥的角色，每一個人卻都演出了角色的帥氣，讓他深深感受到演技的力量，也請所有觀眾們繼續期待第二部分劇情。



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