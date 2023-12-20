游客只是去看福宝！BOYNEXTDOOR再惹风波，阻挡游客排队，站姐横穿队伍大声喧哗！韩网友：知名度还没有福宝高

出道仅7个月的新人男团BOYNEXTDOOR因出行再惹争议，接二连三登上韩网热搜。

18日，爱宝乐园资讯分享平台有网友留言表达了强烈的不满，表示：「现在的熊猫世界有艺人来了吗？有工作人员挡住了排队的入口。 大声让人走开，不让大家排队。 我好不容易进去了，还被男性工作人员推搡，这就是耍大牌吧。 我是来看熊猫的，却遇到这种事情。 几个艺人从快捷通道走了，那些大炮们（站姐们）就从看熊猫的人群中穿过去，就为了去拍那群艺人，还大声嚷嚷『这是看熊猫的队』，对我们来说福宝就是我们的艺人啊，太堂皇了。 来看大熊猫的大部份人连BOYNEXTDOOR是谁都不知道，居然还有人不让我们排队去看大熊猫。 而且熊猫世界门口明明写著禁止带入饮品，那么大的字。 」

제정신이면 판단이 될텐데 보넥도 멤버들이 잘못한게 아니라 소속사랑 판다월드 관계자들이 서로 일처리 못해서 이 사단이 난거임 미리 사전에 제대로 준비했어봐 https://t.co/0V0HVup59T — 운락 (@unRocki) December 18, 2023

不过也有当天在场的游客为BOYNEXTDOOR喝饮料解释，称当时有其他游客也将饮品带入馆内，不能因为BOYNEXTDOOR而过多谴责。BOYNEXTDOOR与工作人员的行为引爆了网友们的不满，大家留言表示：「太过分了，那么多人去看宝家族，就因为他们是艺人就可以耍大牌吗？哪怕真的是艺人又怎样？」、「你们又没有包场，凭什么不让游客排队」、「这么有钱怎么不包场」、「除了你们之外，来看宝家族的艺人、爱豆那么多，从来没发生过这种事情」、「对去熊猫世界的人来说，福宝才是大明星」、「你们的知名度还没有福宝高呢，又没有什么出众的表演，居然靠这种事情让大家知道了团名」。



在此事件爆发之前，BOYNEXTDOOR的同行保全人员大力推桑女粉丝已经引发过一轮争议，网友们极力谴责男保全完全是暴力行为。



此外，19日BOYNEXTDOOR所属经纪公司就保全人员行为道歉，称：「因保全人员不恰当的行为向粉丝道歉，相关人员将不再被安排在我司旗下艺人的现场，我司也将尽全力避免此事再发生，会加强保全人员的教育。 」

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