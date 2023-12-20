【韓網熱帖】「警告」保鑣不要推粉絲的IU，網評：能成為頂流不是沒有原因的

當男團BOYNEXTDOOR的壯漢保鑣大力推搡女粉絲一事鬧得沸沸揚揚之時，有網友公開了IU遇到同類事情時的反應，引來網路上一片稱讚聲。

IU也被幾名男保鑣護在身邊，小步伐慢慢往前挪動，當IU看到身邊的男保鑣意圖推開一旁的粉絲時，她拍了拍對方，示意他「不要推喔」、「不能這樣喔」，可愛的模樣讓保鑣都看了忍不住一笑，火速緩解了當時的氣氛。



看到相關場景後，韓網上也也引爆熱烈反響：

1. 她能成為頂流不是沒有原因的

2. 這才是正確的啊，放任保鑣任意胡為的人才奇怪吧

3. 這才是愛粉絲的真正表現啊

4. 這才是對的啊，憑什麼不把粉絲們當人看，我也追星，看到那種保鑣真的瞬間幻滅

5. 正常人都是這反應，也能看出經紀公司和藝人的水平

6. 男團為什麼都這麼傲慢？全都一個德行

7. 我更想稱讚IU，那些只是看著，毫無反應的愛豆，真的愛不起來

8. 這才對啊，看到眼前的粉絲被推，怎麼可能無視

9. 而且這位保鑣也沒有任何暴力行為，真的是人的水平不一樣

10. 據說這位並不是平時跟著IU的保鑣，確實比以往推人推地厲害了一點點，所以IU才出面制止的

11. 其實我並不怎麼喜歡IU，但是那些有點資歷的愛豆們你們好好學學她，這都是可以學的

12. 這才對啊，先不說是不是藝人，推搡別人就不對啊

13. 老實說有點資歷的愛豆完全能做到，只是他們不做而已。 連公司都不敢動的王子們，當然不會關心粉絲的死活了，只要一句謝謝，我愛你們，就能牢牢圈住粉絲的心

14. 這不是IU有多偉大，而是這才是正常人該做的事情

15. 別總是說男團都一個德行，我本命團絕對不那樣

16. IU真的很好，不過愛豆可能沒有自我，被教育成即使身邊有人飛出去，或者周圍有人喊他、發生什麼事情都不要管，一直往前走

17. 據說去機場的粉絲裡很少有那種緊貼上去的人，但實際上這種人還蠻多的，會伸手去摸，這種人站在後面真的很可怕

18. BOYNEXTDOOR還是新人啊，怎麼能和IU比較，IU算是公司「社長」級別了吧，她一句話當然可以壓制保鏢了

19. 樓上的，開什麼玩笑，BOYNEXTDOOR是僱主啊，有什麼不能說的

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