那些沒有言語卻甜到心裡的瞬間！《跟我說愛我》盤點申鉉彬與鄭雨盛的浪漫相遇～

不知道大家開始追《跟我說愛我》了沒？這是一部不折不扣的純愛劇，雖然沒有太刺激的劇情情節，但鄭雨盛與申鉉彬兩人隨著每次見面而累積的情感越來越深，相處畫面也越來越甜了！好久沒看到這樣的浪漫愛情啦～

申鉉彬在劇中飾演一位離開了從事8年的空服員職場，憑著對表演的熱情而投入成為演員練習生，演員生涯其實並不順遂，但當她遇見了稱呼她為「演員」的畫家鄭雨盛，尤其是他因為聽不見而總是雙眼緊盯著申鉉彬，深怕錯過對方說的任何一個單字，這讓申鉉彬感受到被人重視的感覺，也學習手語並主動靠近鄭雨盛，但鄭雨盛卻因為自己無法為她多做什麼，甚至只能讓她配合著聽不見的自己而自卑著。但他們兩人美麗的戀情在每一瞬間都種下了浪漫的種子～



1. 在濟州的初次相遇，火災讓兩人更靠近

鄭暮恩（申鉉彬飾）為了拍攝而前往濟州，沒想到卻不順利慘遭汰換，途中多次遇見了聽障畫家車振宇（鄭雨盛飾），甚至兩人一起在一家咖啡廳時遇見突發火災，暮恩知道振宇聽不見而前往屋頂座位區帶走了他，兩人也因此度過了美麗的露營夜晚。



2. 一起去看演唱會，他卻失約

幾週後首爾重遇，振宇收到了演唱會門票，轉送給暮恩，暮恩希望兩人一起同行。不過振宇卻遇到狀況，來到場地時演唱會早已結束。沒想到暮恩沒有離開，還回到原地發現了失望的振宇，她讓振宇摸著她的頸部，一邊唱著歌，感受聲帶的震動。



3. 萬事不順的那天，他在家門口等待

暮恩好不容易有機會演出，卻是一個被打巴掌以及從頭上倒酒的可憐出氣包，身心疲倦之際想起了振宇，發了個簡訊給他。當暮恩來到家門前，振宇站在車門旁徘徊，暮恩忍不住從背後抓住他的衣角而哭了起來。



4. 沒有帶傘的日子，他在轉角回頭

離開打工的地方，突然下起了大雨，暮恩在一旁騎樓躲雨時，看見正要下班的振宇從眼前走過，不過喊叫聲對他來說一點用都沒有，暮恩正拿起包包朝他的方向跑去時，振宇在轉角回過頭來找暮恩～他撐著傘，暮恩還用手語比著「下雨天，你拿著傘就無法「告白」了（她想比的手語是「對話」）」。



5. 第一次正式演出有他在，要求分享劇本

暮恩正式站上舞台，因為振宇坐在觀眾席而備感安心，帶來成功的演出。振宇雖然有時錯過了鼓掌的時機點，也因為舞台表演讓他無法讀懂每一句台詞的唇語，他甚至向暮恩要求看劇本，重新體會她的演出。



6. 希望聽到他說的”生日快樂”

暮恩生日到了，弟弟與死黨們策劃了驚喜生日趴，不過暮恩卻還是在結束後緩緩走向了振宇的家，在門口用手機燈光閃了幾下，默默地又離開。振宇似乎察覺了什麼而追了出來，要求與暮恩一起散步。暮恩藉故問他「生日快樂」的手語是什麼？振宇的手勢就像是對她的生日說出的祝福。



7. 得知是她的生日，帶她去看海，接吻前的瞬間

暮恩曾說過自己心情不好的時候，會想要去看海，振宇說自己因為正在忙於畫作交件而不能前往海邊。振宇交件時，發現了前一日其實是暮恩的生日，開著車在暮恩下車的公車站等待，約她去看海。在海邊的暮恩緩緩地用手語向振宇告白，兩人接吻前的超甜一瞬間令人期待。



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