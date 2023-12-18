那些没有言语却甜到心里的瞬间！《跟我说爱我》盘点申铉彬与郑雨盛的浪漫相遇～

不知道大家开始追《跟我说爱我》了没？这是一部不折不扣的纯爱剧，虽然没有太刺激的剧情情节，但郑雨盛与申铉彬两人随著每次见面而累积的情感越来越深，相处画面也越来越甜了！好久没看到这样的浪漫爱情啦～

申铉彬在剧中饰演一位离开了从事8年的空服员职场，凭著对表演的热情而投入成为演员练习生，演员生涯其实并不顺遂，但当她遇见了称呼她为「演员」的画家郑雨盛，尤其是他因为听不见而总是双眼紧盯著申铉彬，深怕错过对方说的任何一个单字，这让申铉彬感受到被人重视的感觉，也学习手语并主动靠近郑雨盛，但郑雨盛却因为自己无法为她多做什么，甚至只能让她配合著听不见的自己而自卑著。但他们两人美丽的恋情在每一瞬间都种下了浪漫的种子～



1. 在济州的初次相遇，火灾让两人更靠近

郑暮恩（申铉彬饰）为了拍摄而前往济州，没想到却不顺利惨遭汰换，途中多次遇见了听障画家车振宇（郑雨盛饰），甚至两人一起在一家咖啡厅时遇见突发火灾，暮恩知道振宇听不见而前往屋顶座位区带走了他，两人也因此度过了美丽的露营夜晚。



2. 一起去看演唱会，他却失约

几周后首尔重遇，振宇收到了演唱会门票，转送给暮恩，暮恩希望两人一起同行。不过振宇却遇到状况，来到场地时演唱会早已结束。没想到暮恩没有离开，还回到原地发现了失望的振宇，她让振宇摸著她的颈部，一边唱著歌，感受声带的震动。



3. 万事不顺的那天，他在家门口等待

暮恩好不容易有机会演出，却是一个被打巴掌以及从头上倒酒的可怜出气包，身心疲倦之际想起了振宇，发了个简讯给他。当暮恩来到家门前，振宇站在车门旁徘徊，暮恩忍不住从背后抓住他的衣角而哭了起来。



4. 没有带伞的日子，他在转角回头

离开打工的地方，突然下起了大雨，暮恩在一旁骑楼躲雨时，看见正要下班的振宇从眼前走过，不过喊叫声对他来说一点用都没有，暮恩正拿起包包朝他的方向跑去时，振宇在转角回过头来找暮恩～他撑著伞，暮恩还用手语比著「下雨天，你拿著伞就无法「告白」了（她想比的手语是「对话」）」。



5. 第一次正式演出有他在，要求分享剧本

暮恩正式站上舞台，因为振宇坐在观众席而备感安心，带来成功的演出。振宇虽然有时错过了鼓掌的时机点，也因为舞台表演让他无法读懂每一句台词的唇语，他甚至向暮恩要求看剧本，重新体会她的演出。



6. 希望听到他说的”生日快乐”

暮恩生日到了，弟弟与死党们策划了惊喜生日趴，不过暮恩却还是在结束后缓缓走向了振宇的家，在门口用手机灯光闪了几下，默默地又离开。振宇似乎察觉了什么而追了出来，要求与暮恩一起散步。暮恩藉故问他「生日快乐」的手语是什么？振宇的手势就像是对她的生日说出的祝福。



7. 得知是她的生日，带她去看海，接吻前的瞬间

暮恩曾说过自己心情不好的时候，会想要去看海，振宇说自己因为正在忙於画作交件而不能前往海边。振宇交件时，发现了前一日其实是暮恩的生日，开著车在暮恩下车的公车站等待，约她去看海。在海边的暮恩缓缓地用手语向振宇告白，两人接吻前的超甜一瞬间令人期待。



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