SHINee「忙內」泰民舉行SOLO演唱會！珉豪＆Key到場應援卻在打瞌睡？網友：91Line真有趣 XD
廣告

SHINee「忙內」泰民舉行SOLO演唱會！珉豪＆Key到場應援卻在打瞌睡？網友：91Line真有趣 XD

明星   2023年12月18日   星期一16:14   Yuan  

（封面圖源：SM娛樂、X@js4ark）

SHINee「忙內」泰民在16日至17日於 INSPIRE Arena 舉行 SOLO 演唱會《METAMORPH》。

此次演出是泰民自2019年3月以後，時隔4年9個月舉行的單獨線下演唱會，兩天的門票在預售時就售罄，追加開放的視野限制席也全售罄。泰民表示：「我一直想通過個人演唱會與大家見面，大家久等了吧？很想我吧？我也很想念大家。所以今天打算借這個機會，盡情地表達自己的心情，爲大家留下美好的回憶，大家準備好享受到最後了嗎？」
（圖源：X@SHINee）（圖源：SM娛樂）

泰民開場開始就吊在鋼絲上，還有直立式360度舞台等各種舞台裝置，泰民也展現各種不同表演，共演唱了22首歌曲。
（圖源：SM娛樂） （圖源：SM娛樂）

而珉豪＆ Key 也到場為泰民應援，當泰民提到成員們有來現場時，兩人又演起小劇場，是在打瞌睡驚醒的樣子 XD 這也讓網友紛紛表示：「太可愛了」、「91Line像是泰民的爸爸媽媽」、「真的到哪都可以表演」、「本來聽到成員來很挺激動的，結果鏡頭一轉笑出來」、「兩位真有趣」、「 Key 還打了哈欠 哈哈哈哈」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » SHINee「忙內」泰民舉行SOLO演唱會！珉豪＆Key到場應援卻在打瞌睡？網友：91Line真有趣 XD
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手