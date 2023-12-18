SHINee「忙內」泰民舉行SOLO演唱會！珉豪＆Key到場應援卻在打瞌睡？網友：91Line真有趣 XD

SHINee「忙內」泰民在16日至17日於 INSPIRE Arena 舉行 SOLO 演唱會《METAMORPH》。

此次演出是泰民自2019年3月以後，時隔4年9個月舉行的單獨線下演唱會，兩天的門票在預售時就售罄，追加開放的視野限制席也全售罄。泰民表示：「我一直想通過個人演唱會與大家見面，大家久等了吧？很想我吧？我也很想念大家。所以今天打算借這個機會，盡情地表達自己的心情，爲大家留下美好的回憶，大家準備好享受到最後了嗎？」



泰民開場開始就吊在鋼絲上，還有直立式360度舞台等各種舞台裝置，泰民也展現各種不同表演，共演唱了22首歌曲。



而珉豪＆ Key 也到場為泰民應援，當泰民提到成員們有來現場時，兩人又演起小劇場，是在打瞌睡驚醒的樣子 XD 這也讓網友紛紛表示：「太可愛了」、「91Line像是泰民的爸爸媽媽」、「真的到哪都可以表演」、「本來聽到成員來很挺激動的，結果鏡頭一轉笑出來」、「兩位真有趣」、「 Key 還打了哈欠 哈哈哈哈」等等。

태민 선배님께서 민호 키 선배님 소개시켜 주시는데 조신 척하니까 박지성 옆에서 막 웃음 ㅋㅋㅋㅋ 그리고 방해 안 되려고 최대한 몸 구기는데 귀여워 pic.twitter.com/4CyGvNX7o0 — . (@js4ark) December 17, 2023

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