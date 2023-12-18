【韓網熱帖】「2023 KBS演藝大賞」大賞候選人之一柳秀榮，網評：料理小白心中的廚神

2023年末頒獎禮將至，2023 KBS演藝大賞公佈了本屆大賞候選名單。

金淑、柳秀榮、《兩天一夜》嘉賓們、朴軫泳、申東燁、李天秀和全炫茂等人入圍了本屆2023KBS演藝大賞的「大賞」，最終大賞花落誰家還要等到年末的頒獎禮。

論壇theqoo上有網友開貼討論候選人之一-柳秀榮，他是真人秀《便利餐廳》的固定嘉賓之一，憑藉簡單易學的料理吸引了不少觀眾，一度在韓國掀起跟學熱潮，創造出了諸如「25分鐘排骨炸雞」、「SPAM蕃茄醬意麵」、「SPAM蓋飯」、「休息站黃油馬鈴薯」、「一輩子辣炒年糕」、「杯麵泡菜餅」 等快手料理。



對於柳秀榮的入選，網友們紛紛表示：

1. 快頒給他吧，他值得

2. 他是快手料理第一人

3. 白鍾元的料理是給會做飯的主婦們用的，柳秀榮的料理完全照顧到了不會做飯的料理小白

4. 有很長一點時間我都是因為柳秀榮才看這節目的，因為他的菜很簡單

5. 我媽天天學柳秀榮的這些奇奇怪怪的菜，但是每次味道都很不錯

6. 他拿獎我也不會覺得奇怪

7. 都去學他拿到辣椒醬湯，太美味了，要相信他

8. 我媽最近都在做這些奇怪的料理，真好，新奇

9. 托了柳秀榮的福，才能在家裡做這麼便宜還好吃的菜

10. 絕對有拿獎的實力，人氣不一般

11. 他可是獨居人士心中的料理之神啊

12. 是他撐起了這檔綜藝啊

13. 以前搜菜譜很多都是白鍾元，現在大部份變成了柳秀榮

14. 不管最後是誰拿大賞，但我心裡的大賞就是柳秀榮，他的食譜完全合我的口味，簡單易學還好吃

15. 他的食譜就沒有失敗的

16. 我完全不會做飯，學了他幾個食譜，調味料很簡單，作法也很簡單，味道還很好

17. 今年柳秀榮真的幫了我很多

18. 對我來說，柳秀榮就是我的「白鍾元」

19. 他絕對是這檔節目的功臣

原文：https://theqoo.net/square/3040075253

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