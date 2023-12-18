【韩网热帖】「2023 KBS演艺大赏」大赏候选人之一柳秀荣，网评：料理小白心中的厨神

2023年末颁奖礼将至，2023 KBS演艺大赏公布了本届大赏候选名单。

金淑、柳秀荣、《两天一夜》嘉宾们、朴轸泳、申东烨、李天秀和全炫茂等人入围了本届2023KBS演艺大赏的「大赏」，最终大赏花落谁家还要等到年末的颁奖礼。

论坛theqoo上有网友开贴讨论候选人之一-柳秀荣，他是真人秀《便利餐厅》的固定嘉宾之一，凭藉简单易学的料理吸引了不少观众，一度在韩国掀起跟学热潮，创造出了诸如「25分钟排骨炸鸡」、「SPAM蕃茄酱意面」、「SPAM盖饭」、「休息站黄油马铃薯」、「一辈子辣炒年糕」、「杯面泡菜饼」 等快手料理。



对於柳秀荣的入选，网友们纷纷表示：

1. 快颁给他吧，他值得

2. 他是快手料理第一人

3. 白钟元的料理是给会做饭的主妇们用的，柳秀荣的料理完全照顾到了不会做饭的料理小白

4. 有很长一点时间我都是因为柳秀荣才看这节目的，因为他的菜很简单

5. 我妈天天学柳秀荣的这些奇奇怪怪的菜，但是每次味道都很不错

6. 他拿奖我也不会觉得奇怪

7. 都去学他拿到辣椒酱汤，太美味了，要相信他

8. 我妈最近都在做这些奇怪的料理，真好，新奇

9. 托了柳秀荣的福，才能在家里做这么便宜还好吃的菜

10. 绝对有拿奖的实力，人气不一般

11. 他可是独居人士心中的料理之神啊

12. 是他撑起了这档综艺啊

13. 以前搜菜谱很多都是白钟元，现在大部份变成了柳秀荣

14. 不管最后是谁拿大赏，但我心里的大赏就是柳秀荣，他的食谱完全合我的口味，简单易学还好吃

15. 他的食谱就没有失败的

16. 我完全不会做饭，学了他几个食谱，调味料很简单，作法也很简单，味道还很好

17. 今年柳秀荣真的帮了我很多

18. 对我来说，柳秀荣就是我的「白钟元」

19. 他绝对是这档节目的功臣

原文：https://theqoo.net/square/3040075253

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