圭賢2024年1月發行全新EP，簽約新東家後終於有動作了

Super Junior老么圭賢將發佈他加入新東家Antenna後的首張EP專輯。

Antenna公司表示：「圭賢將於2024年1月9日發行EP專輯《重新開始》（《Restart》）。 在新的起點上，我們期待圭賢深入音樂世界，並希望大家對這張新專輯抱有很高的期望和關注。 」這是圭賢自他發行第四張迷你專輯《Love Story》 （4 Season Project 季）之後約兩年的個人回歸。 《重新開始》將講述圭賢加入Antenna後的新起點故事。



圭賢通過《光化門》、《百萬碎片》、《Blah Blah》、《Still》、《Love Story》等多首代表作，證明了他作為個人藝術家扎實的歌唱實力和細膩的情感。 特別是圭賢不僅活躍在K-pop的全球熱潮中，還在音樂劇、OST和綜藝等多個領域有所斬獲，展現出無限的成長。 歌迷對他即將呈現的新音樂充滿了期待。



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