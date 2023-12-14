《非法正義》權海驍與名導金知雲等遭統一部調查，其中的製片憂「朴槿惠黑名單」再現

曾演《D.P.：逃兵追氣令》系列以及《非法正義》等劇的韓劇熟面孔演員權海驍，近日與《看見惡魔》名導演金知雲，因「擅自接觸在日朝鮮人總聯合會（朝鮮總聯、朝總聯）人士」遭到大韓民國統一部調查。

「統一部」是韓國中央行政機關，是專門負責朝鮮半島南北關係的部門，12日《韓聯社》報導其向金知雲導演發送公文，理由是其製作歧視在日僑胞為題材之電影《歧視》時，並沒有繳交任何申請書便接觸「朝總聯」在日本經營的朝鮮學校人士。「朝總聯」是由在日北韓人組成，負責並無正式外交關係的日本與北韓之間的交流。



除了金知雲，以在日朝鮮人為主題製作紀錄片《我是朝鮮人》的製片趙恩成，以及是演員也是「與朝鮮學校同在人們的鉛筆頭」（暫譯，以下簡稱鉛筆頭）代表的權海驍也被統一部納入調查。「鉛筆頭」是非政府組織，主要在支援日本朝鮮學校。



根據《南北交流合作相關法律》，如果要和朝總聯人士接觸，必須事先向統一部申請對北接觸計劃，如果意外接觸也須進行事後提交報告。「鉛筆頭」和電影電影《歧視》的拍攝一樣，都是未經申請接觸了朝總聯，才遭到統一部警告及調查，並要求繳交相關接觸報告。

韓聯社還取得了趙恩成回應，趙恩成直言「這是歷代任何政府都沒有發生過的事情」，表示自己10多年來製作了多部在日僑胞相關的紀錄片，是第一次發生這樣的事情，並表達擔憂：「會限縮在日僑胞相關的創作活動，擔心朴槿惠政府時期的文化藝術界黑名單會不會重新復活。」

提到朴槿惠政府時期（2013～2017）黑名單，該名單高達9000多人，包含導演金基德、朴贊郁、金趙光秀、李滄東、許真浩，演員沈恩敬、金憓秀、南文哲（已故）、文盛瑾、朴海日、文素利、宋康昊、河智苑、崔貴華、偶像男團24K（與目前改組的24K+是不同代成員）、主持人朴明洙……等等。而李明博政府（2008～2013）時期亦有黑名單，權海驍當時在內。這些黑名單對象多是由於涉及批判政府，或是替對手站台等等原因被列入。

權海驍遭統一部調查事情爆發當日，「演員權海驍」關鍵字馬上登上Twitter流行趨勢，theqoo論壇也出現一篇熱門貼文。由於權海驍一直以來熱衷於各項社會運動，形象良好，網友紛紛表示支持他，兩邊都有人語帶諷刺留言「黑名單『又』來了」，還有「瘋了吧」、「選舉要到了」、「大韓民國逐漸成為中國……」、「回到70年代了」等等言論。



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