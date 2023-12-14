《非法正义》权海骁与名导金知云等遭统一部调查，其中的制片忧「朴槿惠黑名单」再现

曾演《D.P.：逃兵追气令》系列以及《非法正义》等剧的韩剧熟面孔演员权海骁，近日与《看见恶魔》名导演金知云，因「擅自接触在日朝鲜人总联合会（朝鲜总联、朝总联）人士」遭到大韩民国统一部调查。

「统一部」是韩国中央行政机关，是专门负责朝鲜半岛南北关系的部门，12日《韩联社》报导其向金知云导演发送公文，理由是其制作歧视在日侨胞为题材之电影《歧视》时，并没有缴交任何申请书便接触「朝总联」在日本经营的朝鲜学校人士。「朝总联」是由在日北韩人组成，负责并无正式外交关系的日本与北韩之间的交流。



除了金知云，以在日朝鲜人为主题制作纪录片《我是朝鲜人》的制片赵恩成，以及是演员也是「与朝鲜学校同在人们的铅笔头」（暂译，以下简称铅笔头）代表的权海骁也被统一部纳入调查。「铅笔头」是非政府组织，主要在支援日本朝鲜学校。



根据《南北交流合作相关法律》，如果要和朝总联人士接触，必须事先向统一部申请对北接触计划，如果意外接触也须进行事后提交报告。「铅笔头」和电影电影《歧视》的拍摄一样，都是未经申请接触了朝总联，才遭到统一部警告及调查，并要求缴交相关接触报告。

韩联社还取得了赵恩成回应，赵恩成直言「这是历代任何政府都没有发生过的事情」，表示自己10多年来制作了多部在日侨胞相关的纪录片，是第一次发生这样的事情，并表达担忧：「会限缩在日侨胞相关的创作活动，担心朴槿惠政府时期的文化艺术界黑名单会不会重新复活。」

提到朴槿惠政府时期（2013～2017）黑名单，该名单高达9000多人，包含导演金基德、朴赞郁、金赵光秀、李沧东、许真浩，演员沈恩敬、金憓秀、南文哲（已故）、文盛瑾、朴海日、文素利、宋康昊、河智苑、崔贵华、偶像男团24K（与目前改组的24K+是不同代成员）、主持人朴明洙……等等。而李明博政府（2008～2013）时期亦有黑名单，权海骁当时在内。这些黑名单对象多是由於涉及批判政府，或是替对手站台等等原因被列入。

权海骁遭统一部调查事情爆发当日，「演员权海骁」关键字马上登上Twitter流行趋势，theqoo论坛也出现一篇热门贴文。由於权海骁一直以来热衷於各项社会运动，形象良好，网友纷纷表示支持他，两边都有人语带讽刺留言「黑名单『又』来了」，还有「疯了吧」、「选举要到了」、「大韩民国逐渐成为中国……」、「回到70年代了」等等言论。



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