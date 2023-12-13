丁海寅将出演《海岸村恰恰恰》编导团队二度打造浪漫爱情作品《妈妈朋友的儿子》

演员丁海寅最近刚刚在最新上映的历史电影《首尔之春》特别演出，接下来即将以浪漫爱情剧回归小萤幕，即将接演《海岸村恰恰恰》作家与导演合作的新作品《妈妈朋友的儿子》。

丁海寅即将演出tvN新作品《妈妈朋友的儿子》，剧情描述一个试图重启错误人生的女子，以及这位女子一路以来生命中的黑历史「妈妈朋友的儿子」，将展开一场浪漫恋情。2024年即将开始投入拍摄作业，并且预计在2024下半年播出。



tvN新电视剧《妈妈朋友的儿子》是由创下高收视率并大受观众们喜爱的《海岸村恰恰恰》的刘载沅导演以及申夏恩作家二度携手合作，已经令观众们相当期待，以申作家笔下充满吸引力的剧本以及刘导演特别的温馨地拍摄呈现方式，2024年再度令人期待充满共鸣的浪漫恋曲。



剧中由丁海寅饰演「裴石流」妈妈朋友的儿子，名为崔胜孝的人物，他是当今建筑界「仁」的代表，韩国建筑业界当中最受瞩目的青年建筑家，不仅拥有实力更有著出众的外貌，就连个性也完美，当然会是别人口中的「妈朋儿」，他人生中唯一的黑历史，就是「裴石流」。四岁时就相识的两人，随著时间流逝后又再度相遇，会有什么样的故事展开？



今年已出道10周年的演员丁海寅，在2023年也推出了相当成功的续集作品《D.P逃兵追缉令2》以及与任时完共同旅行的节目《演员旅行中》，也在12月15日即将在台上映的电影《首尔之春》以特别演出的身分登场，表现令人印象深刻。忙碌的丁海寅也在2023年举办了12场海外巡回见面会，接下来还有新电影《辣手神探2》即将与观众们见面，透过《妈妈朋友的儿子》丁海寅也将首度挑战浪漫爱情喜剧。

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