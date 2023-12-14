現在的女粉絲好有梗！舞台問候大膽求愛鄭雨盛：我媽也是75年出生的，我們結婚吧

年輕女粉絲的大膽示愛讓男神鄭雨盛都手足無措了。

黃晸珉、鄭雨盛、李聖旻、朴海俊和金成均攜手主演的電影《12.12：首爾之春》正在韓國火熱上映中，日前主演們一起參加了舞台問候活動，觀眾席上一位女粉絲的應援標語一下子就吸引了鄭雨盛的目光。



該名女粉絲相當年輕，她把寫有「我媽媽73年出生的，鄭雨盛我們結婚吧」的應援牌遞給了鄭雨盛。 鄭雨盛也是1973年生人，今年剛好50歲，也就是說這位女粉絲的媽媽和鄭雨盛是同齡人。 被可以當女兒的粉絲大膽示愛，連他也招架不住，雖然接下了應援牌，卻也不忘連忙雙手打叉，大聲喊道「不行不行」。



팬분이 든 플카보시더니 안돼~!! 온 몸으로 안된다고 하는 우떵 pic.twitter.com/mrqTdYh84H — 제이 (@CastLE____J) December 11, 2023

相關影片曝光後，有不少粉絲玩梗留言：「老實說，我媽肯定不會反對」、「我媽68年的，也請你和我結婚」、「老公啊」等。

此外，《12.12：首爾之春》以1979年12月12日新軍部勢力在首都漢城（首爾舊稱）發動的軍事叛變為背景，講述為了阻止叛變一觸即發的9個小時，是韓國電影史上首部根據雙十二政變事件改編的影片。 目前累積觀影人數已達736萬，位居票房榜首。

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