现在的女粉丝好有梗！舞台问候大胆求爱郑雨盛：我妈也是75年出生的，我们结婚吧

年轻女粉丝的大胆示爱让男神郑雨盛都手足无措了。

黄晸珉、郑雨盛、李圣旻、朴海俊和金成均携手主演的电影《12.12：首尔之春》正在韩国火热上映中，日前主演们一起参加了舞台问候活动，观众席上一位女粉丝的应援标语一下子就吸引了郑雨盛的目光。



该名女粉丝相当年轻，她把写有「我妈妈73年出生的，郑雨盛我们结婚吧」的应援牌递给了郑雨盛。 郑雨盛也是1973年生人，今年刚好50岁，也就是说这位女粉丝的妈妈和郑雨盛是同龄人。 被可以当女儿的粉丝大胆示爱，连他也招架不住，虽然接下了应援牌，却也不忘连忙双手打叉，大声喊道「不行不行」。



팬분이 든 플카보시더니 안돼~!! 온 몸으로 안된다고 하는 우떵 pic.twitter.com/mrqTdYh84H — 제이 (@CastLE____J) December 11, 2023

相关影片曝光后，有不少粉丝玩梗留言：「老实说，我妈肯定不会反对」、「我妈68年的，也请你和我结婚」、「老公啊」等。

此外，《12.12：首尔之春》以1979年12月12日新军部势力在首都汉城（首尔旧称）发动的军事叛变为背景，讲述为了阻止叛变一触即发的9个小时，是韩国电影史上首部根据双十二政变事件改编的影片。 目前累积观影人数已达736万，位居票房榜首。

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